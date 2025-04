2025: Top 5 des sorties de films à ne pas manquer !

Alors que l’année est pleine de rebondissements dans le monde politique, dans l’univers du cinéma, c’est plus calme, mais aussi plus attrayant à la fois. Et c’est en raison des nouvelles sorties annoncées. La plupart de ces suites de films sont des sorties très attendues en 2025.

C’est un pêle mêle de nouveautés. Entre films d’animation, d’actions et on compte aussi la catégorie film familial, il y a de quoi se divertir devant son petit écran.

From the World of John Wick : Ballerina (6 juin)

Pour commencer ce top 5 des sorties de films les plus attendues pendant la suite de cette année 2025, on commence par Ballerina. C’est un spin-off faisant partie de la franchise John Wick.

Au lieu de suivre les actions du célèbre assassin incarné par Keanu Reeves, on suivra plutôt l’histoire d’Eve Macarro jouée par Ana de Armas. C’est une danseuse de balai qui apprend les méthodes des tueurs roms de Ruska dès sa plus jeune enfance. Et comme les films de John Wick sont bardés d’action, ça continue dans celui-ci.

Dans le trailer on voit même Reeves apparaître dans son rôle, tout comme Ian McShane dans celui de Winston et feu le grand Lance Reddick dans celui de Charon.

M3GAN 2.0 (27 juin)

Par la suite, si vous avez déjà vu M3GAN, sa suite s’annonce assez palpitante. Par contre, attention spoiler, cela ne fera sans doute plus peur. Et non, dans M3GAN 2.0 la poupée IA est certes toujours déterminée à tuer tout le monde, mais une cause la rendra plus conciliante, si bien qu’elle va se transformer en agent de combat pour accomplir une mission.

Pour désorienter le public, Blumhouse semble déterminé à rester fidèle à la formule du premier film. Gerard Johnstone et Akela Cooper reviennent respectivement à la réalisation et à l’écriture, et l’ajout de Jemaine Clement à la distribution laisse penser qu’ils conserveront le ton comique.

L’accent sera également mis sur les effets pratiques puisque la danseuse Amie Donald sera M3GAN. Tandis que la YouTubeuse Jenna Davis est de retour en tant que voix de la poupée.

The Bad Guys 2 (1er août)

Pour les enfants, le premier The Bad Guys a été un succès inattendu pour DreamWorks. Et maintenant, ils espèrent que la sortie prochaine de ce film en 2025 fera de même. L’histoire est basée sur le livre pour enfants d’Aaron Blabey, et cette suite arrivera cet été.

The Bad Guys 2 réunit M. Wolf (Sam Rockwell), M. Snake (Marc Maron), M. Shark (Craig Robinson), M. Piranha (Anthony Ramos) et Mme Tarantula (Awkwafina). Et dans la bande annonce qui est sortie, l’équipe rencontre les Bad Girls dans laquelle on a Danielle Brooks, Natasha Lyonne et Maria Bakalova.

Freakier Friday (8 août)

Pour suivre, on repart avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan dans la suite de Freaky Friday. Et oui, ce film date de 2003 et la version qui sortira en 2025 est encore plus dingue puisque l’échange de corps reprend. C’est pourquoi, ce film figure dans ce top des sorties les plus attendues.

C’est génial de revoir Tess Coleman (Lee Curtis) et Anna Coleman (Lindsay Lohan) dans leurs rôles d’il y a 20 ans. Mais là, on intègre de nouvelles actrices en plus de Mark Harmon dans le rôle du mari de Tess et Chad Michael Murray dans le rôle de Jake, le petit ami (ex ?) d’Anna.

Zootopia 2 (26 novembre)

Enfin, la suite de Zootopia fait aussi partie des 5 sorties de films à voir cette année 2025. Le premier opus a tout de même eu du succès. Les images colorées et l’excellent jeu de voix du premier film ont détourné l’attention d’une métaphore centrale bancale qui s’effondre au moindre coup d’œil.

Ginnifer Goodwin et Jason Bateman ont créé des animaux parlant que le grand public a apprécié. Et le slogan chez Disney, pour les productions qui fonctionne, a toujours été “pourquoi ne pas en faire une suite ?”. Cette fois, cette formule sera encore appliquée et nous verrons si ce sera un flop ou non.

