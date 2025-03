10 films DC annulés qui nous laissent sur notre faim

L’univers cinématographique de DC regorge de projets avortés qui ont laissé les fans sur leur faim. Ces films, bien que prometteurs, n’ont jamais vu le jour pour diverses raisons. Voici une liste de dix films DC annulés qui avaient le potentiel de laisser une empreinte dans le cinéma de super-héros.

Superman Lives, un projet qui aurait pu marquer l’histoire

C’est peut-être le projet annulé le plus célèbre de la franchise. Superman Lives devait sortir en 1998 avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Le film aurait opposé le héros à Lex Luthor (Kevin Spacey) et Brainiac (Christopher Walken). L’intrigue devait se centrer sur la mort et la résurrection de l’homme d’acier. Malheureusement, malgré l’enthousiasme que le projet a suscité, DC l’a bel et bien abandonné.

Green Arrow, un film DC annulé que les fans attendent encore

Ce projet unique aurait vu Green Arrow emprisonné à tort dans une prison de haute sécurité. Il devait s’évader en affrontant divers méchants emblématiques de DC tels que le Joker, Lex Luthor et le Sphinx. Malgré son potentiel, Green Arrow : Escape From Super Max n’a jamais dépassé le stade du développement. Ceci a laissé les fans de l’Archer d’Émeraude espérer une adaptation cinématographique à la hauteur de leur héros.

Justice League : Mortal, une production qui devait défier Marvel

Réalisé par George Miller, ce film DC annulé devait être une réponse à l’ascension du MCU. Il aurait présenté une équipe de jeunes acteurs incarnant des héros. Martian Manhunter, Aquaman et Green Lantern (John Stewart) devaient affronter des méchants comme Maxwell Lord et Talia al Ghul. Le succès de The Dark Knight en 2008 a néanmoins conduit Warner Bros à reconsidérer sa stratégie et à abandonner ce projet ambitieux. On a d’ailleurs eu droit à The Dark Knight Rises en 2012.

Booster Gold et Blue Beetle, une comédie au grand potentiel

Ce film annulé devait mettre en scène le duo dynamique de Blue Beetle et Booster Gold (qui aura droit à sa propre série dans le premier chapitre du DCU). Il était en préparation depuis un moment et Zack Stentz s’occupait de l’écriture. Conçu comme une comédie policière, le film aurait exploré la relation unique entre ces deux héros. Malheureusement, l’effondrement du DCEU a causé l’annulation de ce projet pourtant prometteur.

Justice League Dark, un projet qui aurait plongé dans l’occulte

Sous la direction de Guillermo del Toro, Justice League Dark est aussi un film DC annulé. Il aurait introduit une version surnaturelle de la Ligue des Justiciers, avec des personnages comme John Constantine et Madame Xanadu. Le film devait en fait explorer des thèmes plus sombres et mystiques de l’univers DC. Malheureusement, des complications dans le développement ont conduit à son annulation.

Deadman, un long-métrage qui devait explorer l’au-delà

Guillermo del Toro avait exprimé son intérêt pour produire un film centré sur Deadman. C’est un artiste de cirque assassiné qui revient sous forme de fantôme pour traquer son meurtrier. Malgré l’enthousiasme initial, le film a été annulé en raison de l’absence de mises à jour et de priorités changeantes au sein de DC.

Lobo, un film DC annulé qui devait mettre en scène The Rock

Un film centré sur Lobo, le chasseur de primes extraterrestre au langage fleuri, était en développement depuis 2009. À un moment donné, Michael Bay était attaché à la réalisation. Dwayne « The Rock » Johnson était d’ailleurs pressenti pour le rôle principal. Cela dit, après des retards répétés et des divergences créatives, ce long-métrage n’a jamais vu le jour.

Batman Unchained, un film DC annulé après Batman & Robin

Après Batman & Robin, Warner Bros voulait produire une suite avec Joel Schumacher à la réalisation. Ce film aurait introduit l’Épouvantail comme principal antagoniste qui aurait utilisé sa toxine de peur pour ressusciter le Joker de Jack Nicholson. Harley Quinn devait aussi faire ses débuts en tant que fille du Joker voulant venger la mort de son père. Ceci dit, les critiques négatives de Batman & Robin ont conduit à l’annulation de ce projet.

Batgirl, abandonné malgré une production achevée

C’est l’un des cas les plus frustrants pour les fans. Après tout, Batgirl était un film entièrement tourné et monté. On avait Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon et J.K. Simmons en commissaire Gordon. Michael Keaton reprenait également son rôle de Batman et Brendan Fraser faisait partie du casting en tant que méchant Firefly. Le film était achevé, mais Warner Bros. a décidé de le mettre au placard pour des raisons stratégiques.

Wonder Twins, un film DC annulé sur des héros extraterrestres

Les Wonder Twins, Zan et Jayna sont, quant à eux, des héros extraterrestres. La franchise les a introduits dans la série animée Super Friends et ils devaient avoir leur propre film en live-action. Prévu pour une sortie sur la plateforme de streaming HBO Max, DC a abandonné le projet suite à la fusion entre Warner Bros et Discovery. Cela a entraîné une réévaluation des priorités en matière de production.

