Zoom sur la sélection officielle du Festival de Cannes 2025

Le Festival de Cannes s’annonce bouillonnant cette année. 19 films tenteront de décrocher la prestigieuse Palme d’Or entre le 13 et le 24 mai.

Parmi les têtes d’affiche, des habitués du tapis rouge : Wes Anderson, Richard Linklater et Ari Aster. Chacun revient avec un projet aux ambitions affirmées, porté par des castings à couper le souffle. Le jury, présidé par Juliette Binoche, devra trancher entre ces propositions éclectiques.

Dans « Nouvelle Vague« , Linklater s’attaque à une légende : le tournage de « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard. Une œuvre qui promet un hommage cinéphile à la « Nouvelle Vague ». De son côté, Ari Aster change de registre avec Eddington, satire électorale menée par Joaquin Phoenix et Emma Stone, au cœur d’une petite ville en ébullition. Quant à Wes Anderson, il revient avec The Phoenician Scheme, une comédie décalée sur un homme d’affaires extravagant, incarné par Benicio Del Toro.

Julia Ducournau et Joachim Trier font leur grand retour

Côté européens, Julia Ducournau, lauréate de 2021 pour Titane, revient avec Alpha, dont le mystère reste entier. Joachim Trier, applaudi pour Julie (en 12 chapitres), présentera Sentimental Value. Tous deux pourraient bien créer la surprise dans une sélection dense et variée, où le cinéma d’auteur côtoie les récits intimes et les projets plus expérimentaux.

En parallèle de la compétition officielle, la section Un Certain Regard accueillera deux premiers films inattendus. Scarlett Johansson signe ses débuts derrière la caméra avec Eleanor the Great. Le film raconte l’histoire d’une nonagénaire qui redémarre sa vie à New York. À ses côtés, l’acteur britannique Harris Dickinson dévoile Urchin, un drame poignant sur un jeune sans-abri. Ces projets s’annoncent prometteurs et pourraient bien voler la vedette à certains poids lourds.

Hommages, shows et blockbusters hors compétition

Le festival ne se limite pas à la course à la Palme. En projection spéciale, Tom Cruise reviendra dans Mission Impossible : The Final Reckoning. Quant à Jodie Foster, elle brillera dans Private View, son premier rôle en français depuis plus de vingt ans. Bono s’invite également avec Stories of Surrender, adaptation scénique de ses mémoires. Enfin, Robert De Niro recevra la Palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Entre retours attendus, premières œuvres prometteuses et hommages marquants, Le Festival de Cannes 2025 s’annonce aussi intense que spectaculaire. Rendez-vous le 24 mai pour connaître le verdict du jury.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn