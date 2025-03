Tour d’horizon sur les films avec Emma Stone

Actrice américaine reconnue pour son talent et sa versatilité, Emma Stone a charmé des millions de spectateurs à travers le monde. Depuis ses débuts à Hollywood avec Superbad, elle a accumulé une filmographie impressionnante qui mêle rôles comiques, dramatiques, et même musicaux.

Née le 6 novembre 1988 à Scottsdale, en Arizona, Emma Stone, de son vrai nom Emily Jean Stone, a toujours rêvé de devenir actrice. Elle a déménagé à Los Angeles avec sa mère à l’âge de 15 ans pour poursuivre une carrière dans le cinéma. Après plusieurs auditions infructueuses, elle a enfin obtenu un rôle dans la série télévisée « Drive » en 2007. Bien que ce feuilleton soit de courte durée, cela n’a pas freiné pour autant son ascension vers la célébrité et ne l’a pas empêchée d’enchaîner les rôles. En 2021, elle a incarné Cruella de Vil dans le film « Cruella », une réinvention moderne de la célèbre méchante de Disney. Faisons un tour d’horizon des films avec Emma Stone pour passer en revue ses performances les plus mémorables ainsi que quelques déceptions de sa carrière.

Les meilleurs films avec Emma Stone

5. Birdman de Alejandro González Iñárritu

En 2014, Emma Stone brille dans Birdman, un film dans lequel elle incarne la fille d’un acteur sur le déclin, interprété par Michael Keaton. Le long-métrage est remarquable pour son scénario innovant, mais aussi pour son style cinématographique unique, incluant de longs plans-séquences qui donnent l’impression d’un seul plan continu. La performance de Stone en tant que Sam Thomson lui a valu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle.

Ce film explore les thèmes de la gloire éphémère et de la quête d’identité avec une touche artistique brillante. Il est également apprécié pour ses dialogues incisifs et l’intensité dramatique qu’il véhicule tout au long du récit. La contribution d’Emma Stone à ce chef-d’œuvre ne passe pas inaperçue. Le long-métrage ajoute une profondeur émotionnelle qui renforce l’impact du film sur les spectateurs.

4. Crazy, Stupid, Love (2011)

Sous la direction des réalisateurs Glenn Ficarra et John Requa, Crazy, Stupid, Love met en scène Emma Stone aux côtés de Ryan Gosling, Steve Carell et Julianne Moore. Dans cette comédie romantique, Stone joue le rôle de Hannah Weaver, une jeune femme au caractère bien trempé, qui tombe sous le charme du séducteur Jacob Palmer (Ryan Gosling).

Le film est acclamé pour ses dialogues hilarants et ses situations cocasses qui reflètent les complexités des relations amoureuses contemporaines. La chimie palpable entre Stone et Gosling ajoute une dimension supplémentaire à cette histoire d’amour moderne et pétillante. Leur duo est devenu si iconique qu’ils ont partagé l’écran dans plusieurs autres productions ultérieures. D’ailleurs, vous devriez jeter un coup d’œil sur notre sélection des meilleurs films avec Ryan Gosling.

3. La couleur des sentiments (2011)

Habituée des films d’amour, Emma Stone incarne dans cette fiction de Skeeter Phelan. Elle incarne une jeune journaliste déterminée à révéler la vérité sur le racisme dans l’Amérique des années 1960. Ce drame poignant réalisé par Tate Taylor est inspiré du roman à succès de Kathryn Stockett. Aux côtés de Viola Davis et Octavia Spencer, Stone livre une prestation nuancée qui capte parfaitement l’esprit rebelle et courageux de son personnage.

Le film aborde des thématiques lourdes avec une sensibilité et une justesse appréciées par les critiques et le grand public. L’interprétation de Stone lui permet de montrer une nouvelle facette de son talent, éloignée des rôles comiques auxquels elle était jusqu’alors habituée.

2. Bienvenue à Zombieland (2009)

Également douée pour les films d’épouvante, Emma Stone livre dans ce long-métrage une autre facette de l’étendue du talent . Dans cette comédie d’horreur réalisée par Ruben Fleischer, Stone incarne Wichita, une survivante astucieuse et intrépide dans un monde apocalyptique infesté de zombies. Aux côtés d’acteurs comme Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Abigail Breslin, elle apporte une touche d’humour et de charme irrésistible à ce film culte. Le ton léger et les scènes d’action palpitantes rendent ce film de zombies captivant du début à la fin. Stone se distingue avec un équilibre parfait entre intensité et légèreté qui rend son personnage aussi sympathique qu’inoubliable.

1. La La Land, la comédie musicale

À la première place des meilleurs films avec Emma Stone figure La La Land. Sortie en 2016, cette comédie musicale a remporté 7 oscars, dont celle de la meilleure actrice. Damien Chazelle reporte la statuette attribuée au meilleur réalisateur. D’autres membres de l’équipe ont aussi eu droit à leur récompenses.

Meilleure photographie : Linus Sandgren

Meilleure musique originale : Justin Hurwitz

Meilleur design de production : David Wasco et Sandy Reynolds.

Meilleure chanson originale pour “City of Stars” (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul)

Emma Stone y partage l’affiche avec Ryan Gosling pour former un duo emblématique du cinéma contemporain. Elle incarne Mia Dolan, une barista aspirante actrice qui tombe amoureuse d’un pianiste de jazz passionné. La La Land est souvent considéré comme un point culminant de sa carrière. Ce film musical est un vibrant hommage aux comédies musicales hollywoodiennes classiques.

Les pires films avec Emma Stone

5. Magic in the Moonlight

Réalisé par Woody Allen en 2014, Magic in the Moonlight avait tout pour plaire. Malgré la présence d’Emma Stone, le film n’a toutefois pas convaincu les critiques. Notre actrice joue Sophie Baker, une médium qui intrigue un magicien cynique joué par Colin Firth. Alors que les décors et l’ambiance rétro sont plaisants, l’intrigue tourne rapidement en rond sans offrir de véritable profondeur aux personnages. Beaucoup estiment que le scénario manquait de substance. Par ailleurs, la performance de Stone, bien que charmante, n’a pas suffi à sauver le film de la médiocrité perçue par certains commentateurs.

4. The Amazing Spider-Man 2

En 2014, The Amazing Spider-Man 2, réalisé par Marc Webb, verra Emma Stone reprendre son rôle de Gwen Stacy. Bien que Stone soit, encore une fois, excellente dans son rôle de petite amie du superhéros, le film lui-même souffre d’une surcharge de méchants. Les critiques lui reprochent d’avoir un scénario excessivement complexe. Les fans de la franchise et les critiques ont trouvé l’histoire peu cohérente et trop farfelue pour être vraiment engageante. Malgré des effets spéciaux impressionnants et une alchimie visible entre Emma Stone et Andrew Garfield, le film reste une déception par rapport aux attentes générées autour de cette célèbre saga Marvel. Lisez également notre Top des films de Spider-Man classés du pire au meilleur.

3. Aloha, l’un des films les plus critiqués avec Emma Stone

Réalisé par Cameron Crowe en 2015, Aloha est malheureusement tombé à plat. La distribution prometteuse avec Bradley Cooper et Rachel McAdams n’a pas réussi à captiver le public. Emma Stone joue Allison Ng, un pilote de chasse de l’armée de l’air. Cependant, le choix de caster Stone dans un rôle censé représenter une personne ayant des origines asiatiques a suscité de nombreuses controverses. Au-delà de cette polémique, le film a également été critiqué pour son manque de dynamisme et son scénario confus. Ce qui empêche les acteurs de livrer des performances mémorables.

2. Gangster Squad (2013)

Dirigé par Ruben Fleischer, Gangster Squad avait toutes les chances de réussir avec un casting étoilé avec Emma Stone, Ryan Gosling et Sean Penn. Malheureusement, le résultat final n’a pas su convaincre les critiques ni le public. Stone incarne Grace Faraday, chanteuse de club et amante du gangster Mickey Cohen, joué par Sean Penn. Bien que le film soit visuellement attrayant, il manque cruellement de profondeur narrative. Il semble plus se concentrer sur le style plutôt que sur le contenu. Ce qui laisse peu de place à des développements de personnages intéressants. La performance de Stone, bien que correcte, est noyée dans l’aspect superficiel du film.

1. Marmaduke, le pire des films avec Emma Stone

Dernier sur notre liste des pires films avec Emma Stone, Marmaduke (2010) est une comédie familiale où la comédienne prête sa voix au personnage de Mazie. Il s’agit d’une shepherd australienne sensible et amicale. En dépit de son travail vocal respectable, le film a été universellement boudé pour son humour simpliste et sa prévisibilité. Animé principalement pour attirer un public jeune, Marmaduke échoue à bien des égards. Il n’a pas pu offrir quelque chose de substantiel ou de réellement divertissant pour les adultes. Ce qui conduit à une réception globale très mitigée.

Les projets les moins connus avec l’actrice

En dehors des films à succès et des flops retentissants, Emma Stone a également participé à des longs-métrages moins médiatisés, mais qui méritent d’être découverts. Parmi ces œuvres, on peut mentionner L’homme irrationnel (2015), où Stone collabore de nouveau avec Woody Allen. Bien que ce film ait reçu des critiques mitigées, la performance de Stone en tant que Jill Pollard, une étudiante fascinée par son professeur de philosophie (joué par Joaquin Phoenix), est particulièrement appréciée.

Un autre film mérite une mention spéciale : Battle of the Sexes (2017), un titre basé sur un événement sportif réel. Stone y incarne Billie Jean King, icône du tennis féminin, face à Steve Carell qui joue Bobby Riggs. Ce biopic revient sur le match historique entre les deux joueurs et traite de manière poignante des questions d’égalité des sexes et de discrimination. Enfin, on ne peut passer outre The Croods (2013), un film d’animation où Stone prête sa voix à Eep, une adolescente curieuse vivant à l’époque préhistorique.

Parallèlement aux films et aux animations, Emma Stone est aussi active dans diverses causes philanthropiques. Elle est notamment engagée pour la santé mentale. Ayant elle-même souffert d’anxiété pendant son enfance, elle utilise sa plateforme pour sensibiliser et aider ceux qui en ont besoin.

