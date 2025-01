Zenshuu l’anime exclusif 2025 réalisé par MAPPA

L’anime Zenshuu, une production de MAPPA, a déjà créé une grande surprise parmi les fans d’animation japonaise. Après tout, il est entre les mains du studio à l’origine de chefs-d’œuvres comme L’Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen. Avec son scénario et ses personnages intrigants, Zenshuu pourrait devenir une référence dans l’univers des animes.

Zenshuu de MAPPA, un anime avec un twist inattendu

L’histoire suit Natsuko Hirose, une animatrice talentueuse en proie au syndrome de la page blanche. L’anime débute sur un ton réaliste et explore les difficultés de l’industrie de l’animation, avant de prendre un tournant inattendu. Après une intoxication alimentaire, Natsuko se réincarne dans l’univers de l’un de ses animes préférés. Elle découvre alors un pouvoir unique, celui d’invoquer ce qu’elle dessine. Ce pouvoir pourrait être la clé pour surmonter son blocage créatif tout en sauvant les héros de cet univers imaginaire.

Ce retournement de situation a pris le public par surprise. Il se déroule dès les premières minutes du premier épisode de Zenshuu, un des animes de 2025 produit par MAPPA. Attendant une plongée dans l’industrie de l’animation, le ton de la série bascule rapidement vers un isekai. C’est un genre très populaire où le personnage principal se retrouve transporté dans un autre monde. L’anime mêle habilement réincarnation et défis créatifs. Il offre une expérience qui captive les fans de fantaisie et d’animation.

Une réalisation soignée et une promesse de visuels époustouflants

MAPPA, connu pour sa qualité d’animation, ne déçoit pas avec l’anime Zenshuu. Dès les premières scènes, la série se distingue par sa palette de couleurs vibrantes et chaleureuses. Les séquences animées qui révèlent le pouvoir de Natsuko sont particulièrement impressionnantes. On découvre plusieurs styles de dessin dans une seule scène. Cette diversité graphique souligne avant tout l’aspect artistique de l’anime. Elle renforce en même temps l’intrigue et promet des aventures visuellement captivantes à venir.

zenshuu épisode 1 c’est validé !! j’aime bien l’utilisation de la trope isekai avec le petit côté magical girl ça fait un bon mélange , j’ai hâte de voir l’évolution pic.twitter.com/wzNH3eJ1Ua January 6, 2025

Malgré une animation moins fluide que les productions précédentes de MAPPA, l’anime Zenshuu réussit à instaurer une identité visuelle forte. Le mélange de styles traditionnels et modernes laisse présager une suite excitante. À cela s’ajoute l’introduction de Natsuko dans un monde de fantaisie.

Certes, la première partie de l’épisode a pu déstabiliser par son changement de ton. Cela dit, la deuxième partie rattrape le tout, car elle crée un véritable suspense. L’évolution de Natsuko et ses aventures pour surmonter son blocage créatif sont des éléments qui donneront sans doute envie de découvrir la suite. Bref, le géant du streaming Crunchyroll a déjà commencé à diffuser Zenshuu le 5 janvier, au grand plaisir des fans des animes de MAPPA !

