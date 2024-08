Attaque des Titans : la fin de la série expliquée

Vous n'avez pas le temps ou vous avez tout simplement la flemme de regarder la fin de la série Attaque des Titans ? Voici un décryptage détaillé des événements qui ont marqué ce final pour ne rater aucune miette !

Cela fait presque une décennie que L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) nous a tenus en haleine. Son récit complexe, ses personnages attachants ou presque ainsi que ses thèmes philosophiques sur la guerre ont été adaptée du manga de Hajime Isayama. Alors, pour mieux comprendre la déroulée de l'histoire, voici notre décryptage de la fin de L'Attaque des Titans !

Attaque des Titans : la fin tournée vers « Le Grand Terrassement »

« Le Grand Terrassement » est l'élément central de la fin de la série. Eren Jaeger, après avoir acquis le pouvoir du Titan Originel, déclenche cet événement cataclysmique. En utilisant des millions de Titans Colossaux enfermés dans les murs de Paradis, il lance une attaque massive contre le monde extérieur, avec l'intention d'anéantir toute menace pour l'île de Paradis.

Confrontés à l'horreur du Grand Terrassement, les anciens camarades d'Eren, notamment Mikasa, Armin, Jean, Connie, Levi, Reiner, Annie et les autres, se regroupent pour l'arrêter. Cette alliance inattendue entre les guerriers de Marley et les soldats de Paradis montre que les anciens ennemis peuvent s'unir pour une cause commune : sauver l'humanité.

La Confrontation finale : le dénouement de l'histoire

La confrontation finale entre Eren et ses amis est à la fois épique et émotionnellement dévastatrice. Mikasa, Armin et le reste de l'équipe parviennent à infiltrer l'énorme corps du Titan Originel d'Eren. Mikasa va tuer Eren afin de mettre fin au massacre.

Avant de mourir, Eren révèle à Armin que tout ce qu'il a fait était pour garantir la liberté de ses amis. Son sacrifice était une tentative désespérée de briser le cycle de la haine et de la guerre qui affligeait leur monde depuis des siècles. Eren savait qu'il deviendrait un ennemi pour tous, mais il espérait que sa mort unirait le monde contre une menace commune.

Après la mort d'Eren, le monde est en ruines, mais les survivants commencent à reconstruire. Paradis, cependant, reste isolé et en guerre contre le reste du monde, et des tensions subsistent. Mikasa, en deuil, enterre la tête d'Eren sous un arbre où ils avaient l'habitude de jouer ensemble étant enfants. Nous pouvons la voir porter l'écharpe que lui avait donnée Eren, symbolisant son attachement à lui malgré tout ce qui s'est passé. Une scène post-gen qui nous a tous fondus en larmes !

Est-ce qu'il y aura une suite pour L'Attaque des Titans ?

Pour l'instant, une suite directe à L'Attaque des Titans n'est pas encore envisagée. Cependant, la fin du manga et de l'anime laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités. L'univers de L'Attaque des Titans est riche en histoire et en personnages secondaires.

Il est possible que des spin-offs ou des préquelles soient développés pour explorer des aspects non couverts dans la série principale. Bien que l'arc narratif pour la fin de L'Attaque des Titans a divisé les fans, il faut comprendre que cette anime japonaise demeure un incontournable pour les adeptes du genre.

