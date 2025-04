Youtube dévoile un tout nouvel outil IA ajoutant une bande sonore aux vidéos

Vous voulez mettre une musique de fond dans vos vidéos ? YouTube a maintenant amélioré Assistant musical avec une IA qui vous permet d’avoir une bande sonore libre de droit pour les égayer !

C’est une nouveauté récente qui fait plaisir à tous les créateurs de contenu. Cet outil musical basé sur l’intelligence artificielle a son utilité.

Un anti galère pour ceux qui ont du mal à trouver la bande-son parfaite

Dans une vidéo publiée cette semaine sur la chaîne Creator Insider, Lauren, l’animatrice, présente ce nouvel onglet baptisé « Assistant musical ». Il se trouve dans la section bêta de Creator Music, mais n’est accessible qu’à certains utilisateurs pour le moment.

Le principe est simple. Vous tapez une demande du genre « une musique entraînante et motivante pour un montage de sport », et l’outil vous propose plusieurs choix musicaux de son cru.

Vous pouvez ensuite écouter, choisir et télécharger la bande sonore donnée par l’IA de YouTube si elle vous plaît. Par la suite, vous pourrez l’intégrer facilement à votre montage vidéo. Lauren précise que cette fonctionnalité est en cours de déploiement progressif, donc si vous avez accès à Creator Music, vous devriez bientôt pouvoir en profiter.

L’IA au service de la musique, ce n’est pas nouveau

YouTube n’est pas le premier à se lancer dans la musique générée par IA pour faire des bandes sonores. Plusieurs entreprises bossent déjà sur des modèles capables de créer des ambiances sonores ou des morceaux entiers.

Par exemple, Stability AI propose un modèle de diffusion qui génère des sons d’ambiance pour différents projets. De leur côté, Meta a développé AudioCraft et MusicGen. Ce sont deux outils open source qui synthétisent des sons et des mélodies à partir de simples prompts.

Ces technologies ouvrent alors la porte à une nouvelle manière de créer du contenu audio, plus rapide et accessible. Et comme dit plus haut, il est intéressant d’utiliser la nouvelle fonction de YouTube dans vos vidéos car elle est gratuite.

YouTube expérimente aussi d’autres idées autour de l’IA musicale

En plus du fait que vous n’avez pas à vous prendre la tête avec les histoires de droits d’auteur sans risquer de se faire bloquer. YouTube ne s’arrête pas là.

La plateforme a aussi testé d’autres outils basés sur l’IA pour les créateurs de contenus. Par exemple, un remixeur de musique permet de « remodeler » des chansons populaires pour les intégrer dans les Shorts. Vous voyez ces vidéos courtes qui cartonnent sur la plateforme ?

Autre innovation intéressante : la fonction Dream Track. Elle utilise Lyria, une IA développée par DeepMind (filiale de Google). Grâce à elle, vous pouvez fredonner un air, et l’outil le transforme en musique dans un style différent. C’est un petit coup de pouce pour ceux qui ne sont pas musiciens mais veulent quand même personnaliser leurs vidéos.

Une révolution pour les créateurs de contenu

Avec cet assistant musical basé sur l’IA, YouTube facilite la vie des créateurs en leur offrant un moyen simple et rapide de trouver des bandes sonores libres de droits. Fini le casse-tête des licences et des blocages. Tout le monde peut maintenant créer sans contraintes.

Bien sûr, cette technologie est encore en phase de test. Par conséquent, il faudra attendre comment elle évolue et s’intègre dans l’écosystème YouTube. Mais une chose est sûre, elle aura du succès.

