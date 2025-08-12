TRUE X SURROUND 90A : la barre de son Yamaha qui écrase la concurrence

Yamaha présente la TRUE X SURROUND 90A, une barre de son Dolby Atmos® haut de gamme dotée de technologies audio exclusives. Un concentré d’innovation qui repousse les limites de l’immersion.

Depuis plus de vingt ans, Yamaha s’impose comme un pionnier sur le marché des barres de son grâce à sa technologie unique de haut-parleurs à faisceaux. Avec la TRUE X SURROUND 90A, la marque japonaise dévoile un système audio haut de gamme. Compatible Dolby Atmos®, DTS:X® et Auro-3D®, cette barre de son intègre des innovations exclusives pour restituer un champ sonore tridimensionnel digne d’une salle de cinéma.

Une vraie promesse dans la reproduction sonore 3D

En 2004, Yamaha avait déjà bousculé le marché avec la YSP-1 et sa technologie de haut-parleurs à faisceaux. Vingt ans plus tard, la marque japonaise franchit un nouveau cap avec la TRUE X SURROUND 90A. Cette barre intègre douze haut-parleurs à faisceaux dédiés aux canaux de hauteur, disposés sur le dessus pour projeter le son vers le plafond. Couplés à l’amplificateur exclusif YDA-141, ils délivrent une précision spatiale comparable à des enceintes encastrées, et sont compatibles Dolby Atmos®, DTS:X® et Auro-3D®. Yamaha revendique « une localisation sonore d’une précision remarquable » pour une immersion fidèle à la vision des créateurs. Ce positionnement s’inscrit dans une tendance forte ! Le marché des barres de son se tourne vers une restitution verticale du son, jusque-là réservée aux installations complexes.

Une conception acoustique et mécanique repensée

Au cœur de l’unité principale, Yamaha introduit un nouveau haut-parleur médium en forme d’œil ovale. Ce design optimise la restitution des fréquences médiums et limite la distorsion. Ce choix permet d’obtenir des médiums chaleureux et des graves puissants dans un format compact. Le caisson de basses associé bénéficie de l’évent breveté Symmetrical Flare™. Cela réduit de 20 dB le bruit d’évent par rapport aux conceptions classiques.

Cette innovation mécanique améliore la clarté des basses et la précision des aigus, ce qui renforce l’impact global du système. L’intégration de la technologie SURROUND:AI™ est jusqu’ici réservée aux amplificateurs haut de gamme de la marque. Cela apporte ainsi une optimisation en temps réel du champ sonore selon le contenu diffusé. Cette démarche renforce la polyvalence du produit, capable de s’adapter aussi bien aux blockbusters qu’aux concerts live ou aux jeux vidéo.

Un système complet et connecté, pensé pour durer

La TRUE X SURROUND 90A ne se limite pas à une barre de son : elle s’accompagne d’enceintes True X sans fil et d’un caisson pour offrir un véritable home cinéma sans câblage lourd. Les enceintes arrière peuvent aussi fonctionner en Bluetooth® autonome. Compatible MusicCast, AirPlay 2 et Wi-Fi, l’ensemble se contrôle depuis une application mobile unique. Il y a des réglages fins pour les audiophiles exigeants.

Côté design, Yamaha mise sur un châssis robuste, des finitions soignées et une esthétique minimaliste, gage de durabilité et d’intégration harmonieuse. Elle est proposée à 2 499 € TTC et disponible dès septembre 2025. La TRUE X SURROUND 90A ambitionne clairement de s’imposer comme une référence du segment premium, à l’heure où le public recherche à la fois performance et simplicité d’installation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

