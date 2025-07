Wuchang : Fallen Feathers : des récompenses promises aux joueurs affectées par les bugs !

Le RPG Wuchang: Fallen Feathers a fait parler de lui dès son lancement, et là les récompenses pleuvent. Avec plus de 100 000 joueurs sur PC en quelques heures, son succès est fulgurant. Pour un soulslike inspiré de la dynastie Ming, c’est plutôt étonnant.

Mais bien que bien designé, ce jeu est tout de même frustrant. Bugs, ralentissements et crashes ont transformé l’aventure en parcours du combattant. Résultat ? Une pluie de critiques négatives sur Steam et des joueurs exaspérés réclamant des comptes et des correctifs. Voici comment y faire face.

Leenzee présente des excuses

Face aux critiques, le studio chinois a plié l’échine. Il a prononcé des excuses officielles le 25 juillet et des récompenses sont à distribuer aux joueurs de Wuchang: Fallen Feathers qui ont subi les bugs. C’est le début d’une promesse de correctifs à faire. Et surtout, des goodies intéressants ont été attribués pour calmer les esprits.

Les possesseurs de l’édition standard ont droit à la bande-son gratuite. Tandis que l’édition deluxe offre un costume exclusif. Puis, si vous pensez que c’est trop peu, Leenzee a ajouté trois casques bonus pour les premiers, trois tenues premium et quatre armes pour les seconds. Il y a de quoi customiser son personnage en mode stylé si vous comptez toujours jouer à ce jeu.

« On bosse dessus, promis ! » disent les développeurs

Entre deux mises à jour à faire sur le jeu Wuchang: Fallen Feathers et les récompenses à distribuer pour ne pas faire fuir les joueurs, l’équipe a détaillé ses priorités. Il faut stabiliser les FPS, réduire les crashs, et ajuster la difficulté. Parce qu’honnêtement, le fait de mourir 50 fois sur un boss, c’est énervant.

Mais cela l’est encore plus si c’est à cause d’un bug. C’est tout simplement rageant. Pour y remédier, les moddeurs s’en mêlent. Certains ont bidouillé des patches maison pour sauver leurs performances. De ce fait, c’est la preuve que la communauté se bouge malgré sa colère. Mais il ne faut pas exagérer.

Même Steam grogne, mais les joueurs restent

Enregistrant déjà 80 000 joueurs réguliers, Wuchang: Fallen Feathers fait le buzz sur Steam malgré ses notes en berne . Même si elles sont négatives, les fans semblent partagés entre l’amour du gameplay dynamique et la haine des textures qui chargent.

Actuellement, Leenzee mise donc sur le long terme en promettant des correctifs qui arriveront « dès que possible ». Mais espérons que les cadeaux gratuits peuvent redorer le blason de ce nouveau jeu. Toutefois, reste à savoir si cela suffira face à la concurrence. En effet, le marché chinois du gaming nous présente également le jeu Black Myth: Wukong qui est une tuerie.

La balle est désormais dans le camp de Leenzee, le futur de

Sinon, l’histoire ne dit pas si les cadeaux apaiseront les joueurs ou si les correctifs arriveront à temps. Mais une chose est sûre : entre les promesses tenues et les armes légendaires offertes, Wuchang: Fallen Feathers écrit une nouvelle page dans le grand livre des launchs chaotiques… avec un petit bonus pour ceux qui ont gardé la foi. À suivre !

