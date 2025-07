Wuchang: Fallen Feathers – Les secrets pour bien commencer votre aventure

Si vous aimez les jeus type Soulslike, plongez dans l’univers sombre de Wuchang Fallen Feathers. L’intrigue s’inspire des derniers jours de la dynastie Ming, où chaque ombre cache une menace mortelle.

Ce jeu exigeant, vous met dans la peau d’une héroïne confrontée à des créatures cauchemardesques et à des boss impitoyables. Pour y faire face, ce guide révèle 6 astuces cruciales, souvent non expliquées dans le jeu, pour optimiser votre progression. Allez, c’est parti !

Question perspective : rien de mieux que de rester en caméra classique

En jeu, par défaut, la perspective caméra est réglée sur Stand-Off. Bien que ce soit une manière cinématographique de vivre les combats, les vétérans des soulslikes pourraient avoir du mal à s’y habituer.

Mais si la rotation automatique de la caméra vous gêne et que vous préférez une vue statique et précise des ennemis en mode verrouillage, passez à la Perspective Classique. Elle ne bouge pas constamment et reste centrée, évitant de désorienter le joueur, surtout pendant les combats de boss.

Ne laissez aucun objet derrière vous, vérifiez votre Boîte de Dons

Ensuite, il faut savoir que vous disposez d’une Boîte de Dons. Elle ne sert pas seulement à récupérer les objets des éditions précommandées ou de luxe. Elle stocke aussi tous les objets non ramassés que les ennemis laissent tomber en explorant les différentes zones.

Si vous avez oublié de ramasser quelque chose, il apparaîtra dans cette boîte. Vérifiez là régulièrement pour récupérer des consommables ou projectiles utiles dans les sections difficiles.

Economisez les consommables de Mercure Rouge, à utiliser uniquement quand la montée de niveau est confirmée

Pour suivre, en explorant, vous trouverez des consommables de Mercure Rouge comme les Pousses, Jeunes Pousses, Mercure Rouge Croissant et Mercure Rouge Mature. Les utiliser vous permet d’améliorer l’arbre de compétences ou acheter des objets.

Cependant, comme vous perdez votre Mercure Rouge à la mort, ne consommez ces objets que près d’un sanctuaire. De plus, calculez bien la quantité nécessaire pour monter de niveau avant de les utiliser. Si vous en avez assez, consommez-les. Sinon, gardez-les pour plus tard.

Pour prendre l’avantage en mode combat, ajoutez Tempérance à la slot de raccourci d’objet

La Tempérance est un autre mécanisme central dans Wuchang: Fallen Feathers. Elle ajoute des effets supplémentaires à vos armes. C’est très utile contre les bosses difficiles. Cela consiste à insérer des aiguilles aux effets variés dans les slots d’acupoints du menu Tempérance.

Cependant, elles ne s’activent pas passivement. Pour les activer, allez dans le menu des raccourcis et équipez l’objet Tempérance. Il se recharge à chaque sanctuaire et active les effets de l’aiguille sélectionnée.

Donnez les artefacts de boss à Tao Qing votre survie en dépend

En incarnant l’héroine dans Wuchang: Fallen Feathers, sachez que vous serez confronter à des boss. Après le premier contre Maître Pillard (Dhutanga Mangeur d’Hommes) vous recevrez des artefacts qui semblent inutiles.

Cependant, il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont à collectionner, car ils servent a un but fonctionnel dans le jeu. Donc, après avoir vaincu un boss allez voir Tao Qing dans le Temple des Revenants, puis plus tard dans le Sanctuaire Shu. Remettez –lui les artefacts de boss, ce qui débloquera des armures et armes exclusives, achetables avec du Mercure Rouge.

La Folie, une arme à double tranchant

Par la suite, la Folie est un mécanisme clé dans Wuchang: Fallen Feathers. Ce procédé augmente vos dégâts infligés mais aussi reçus. Bien que risquée, elle peut être exploitée à votre avantage.

Maîtrisez le mécanisme d’esquive pour éviter les coups tout en infligeant plus de dégâts. Cela encourage un style de jeu idéal pour certains joueurs. Et si vous voulez farmer des consommables, utilisez le menu « Invoquer » pour maximiser la Folie.

Ne vous faites tuer qu’une seule fois par un ennemi si possible. Puis affrontez le démon de folie apparaissant sur votre Mercure Rouge perdu. Cela réinitialisera la jauge, vous permettant de répéter le processus.

