Marshall dévoile Willen et Emberton II, ses nouvelles enceintes connectées

Quel que soit la taille de votre intérieur, Marshall veut vous proposer l’enceinte connectée qu’il vous faut pour vous permettre d’apprécier votre musique préférée.

Marshall vient d’annoncer deux nouvelles options parmi sa gamme d’enceintes Bluetooth. Le Willen et l’Emberton II débarquent avec quelques nouvelles et intéressantes fonctionnalités.

Marshall Willen, une enceinte connectée compacte et puissante

Certifiée IP67, cette enceinte Bluetooth résiste aussi bien à la poussière qu’à l’eau. Vous pourrez donc l’emporter avec vous où que vous alliez d’autant plus qu’elle affiche une autonomie de 15 heures. Elle conserve le design et la robustesse, les caractéristiques propres à Marshall.

Elle est équipée d’une sangle de fixation qui vous permet de la fixer où vous voulez pour plus de liberté. Prenant en charge l’application Bluetooth Marshall, elle vous fait profiter d’une expérience conviviale toute en musique. Pour plus de convivialité, vous disposez du mode Stack qui fait monter la pression en vous offrant un son encore plus élevé. Vous pourrez même utiliser le microphone intégré pour converser en mains libres.

Marshall a su offrir en cette enceinte connectée compacte et sans PVC, une approche durable de la musique.

Emberton II, la qualité signée Marshall

Marshall a fait en sorte de doter sa deuxième génération d’Emberton de plus de puissance. L’Emberton II offre un meilleur rendu sonore pour une expérience optimisée d’écoute même en déplacement.

La clarté, la richesse et la puissance du son sont ici époustouflantes. Cette enceinte Bluetooth de Marshall vous fait profiter d’un son spatial et binaural de haute qualité.

Pour plus de liberté, Marshall l’a aussi dotée d’une autonomie de plus de 30 heures. Et si la batterie vient à manquer, vous n’aurez qu’à la brancher pour la recharger complètement en seulement 3 heures. L’Emberton II est aussi certifiée IP67, compatible avec l’application Bluetooth Marshall et au mode stack. Son look classique et sa robustesse, quant à eux, reflètent le design propre à Marshall.

Disponibilité de la Willen et de l’Emberton II

Willen et l’Emberton II, ces deux enceintes Bluetooth de Marshall sont toutes déjà accessibles respectivement au prix de 99 euros et de 169 euros.