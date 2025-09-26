L’Insta360 Wave, speaker IA pour réunions et podcasts

Insta360 dévoile Wave, son premier haut-parleur intelligent. Plus qu’un speaker, ce concentré d’IA et d’audio studio promet de transformer réunions et podcasts.

Réputée pour ses caméras d’action 360°, Insta360 surprend avec l’Insta360 Wave, son tout premier haut-parleur intelligent. Ce speaker futuriste est disponible depuis le 25 septembre 2025 au prix de 319 €. Il promet de transformer les réunions, les podcasts et les interviews grâce à une combinaison inédite : une captation audio de qualité studio et la puissance de l’intelligence artificielle pour organiser et valoriser chaque échange.

Un design futuriste et une capture audio de précision

Avec son esthétique en lévitation et son réseau 3D de huit microphones, l’Insta360 Wave joue clairement la carte de l’innovation. Ce dispositif ne se limite pas à amplifier les voix : il les isole, supprime les bruits parasites et les échos grâce à l’IA. Il conserve ainsi une clarté impressionnante, même à distance.

« Avec l’Insta360 Wave, nous voulions aller au-delà de la fonction de haut-parleur », explique Max Richter, Co-fondateur et Vice-président Marketing. « C’est une nouvelle façon d’aborder les réunions et la création audio : mieux s’entendre, mais surtout transformer chaque échange en ressource exploitable et partageable. » On l’aura compris ! Les outils collaboratifs ne se contentent plus de connecter, mais qui enrichissent et structurent les interactions en temps réel.

L’allié des réunions et de la création de contenus

L’Insta360 Wave se double d’un véritable enregistreur autonome : ses 32 Go de mémoire interne permettent d’accumuler jusqu’à 1 000 heures d’audio. Une fonction de pré-enregistrement IA capture en permanence les cinq dernières minutes de discussion. De cette façon, aucune idée essentielle ne se perd. Son interface tactile rend l’édition intuitive : couper, annoter, partager ou envoyer vers le cloud se fait en quelques gestes.

Surtout, l’appareil prend toute sa dimension lorsqu’il est associé à Insta360 InSight, l’assistant IA maison. Ce dernier gère les transcriptions automatiques en 99 langues et identifie les interlocuteurs. Il adapte le vocabulaire grâce à des glossaires personnalisés, puis génère des résumés et des listes de tâches. Puisque la productivité et la traçabilité sont devenues centrales pour les équipes hybrides, cette combinaison répond à une demande croissante. Elle permet de rendre chaque réunion immédiatement exploitable.

Un écosystème audio-vidéo pensé pour le futur

Le Wave s’intègre aussi dans une logique d’écosystème. Connecté à la webcam IA Insta360 Link 2, il crée une solution complète dans laquelle le son guide la caméra ! Les intervenants sont suivis automatiquement, avec un rendu fluide et professionnel. Cette synergie ouvre la voie à des usages qui dépassent le simple cadre de la visioconférence. Avec ses cinq modes de captation, le haut-parleur se prête aussi bien aux interviews qu’à la création de contenus immersifs.

La gamme intègre aussi des accessoires, des modules sans fil à venir et un cloud illimité. Autant d’éléments qui renforcent l’ambition d’Insta360 : proposer un hub intelligent pour les échanges vocaux et visuels. Plus qu’un produit isolé, l’Insta360 Wave marque l’entrée de la marque dans la bataille des assistants de réunion augmentés par l’IA. Elle se place aux côtés d’acteurs comme Microsoft, Zoom ou Notion, mais avec une démarche hardware différenciante.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

