Fêtes de fin d’année avec Audio-Technica : les platines et casques à offrir absolument !

Audio-Technica dévoile sa sélection exclusive pour les fêtes de fin d’année 2025. Platines, casques et écouteurs d’exception : il y en a pour tous les goûts.

Cette année encore, Audio-Technica met son savoir-faire au service des passionnés de musique avec une collection d’exception pensée pour les fêtes. Platines vinyles, casques audiophiles ou écouteurs sans fil : chaque création incarne le raffinement du son pur. Conçus au Japon, ces produits allient technologie de pointe et élégance intemporelle. Offrir un produit Audio-Technica, c’est offrir l’art du son, symbole d’émotion et de perfection acoustique.

L’AT-LPA2, le vinyle dans sa plus pure expression

Je vous partage aujourd’hui une annonce qui ravira les amateurs de son analogique : la nouvelle platine AT-LPA2 incarne le sommet du savoir-faire d’Audio-Technica. Elle repose sur un châssis en haute densité de 30 mm et un plateau de 20 mm. Cette conception garantit une stabilité irréprochable. Son entraînement par courroie, couplé à un capteur optique de précision, contrôle la rotation du plateau pour une lecture sans faille, à 33 1/3 ou 45 tours par minute.

Le constructeur japonais y intègre une cellule à bobine mobile AT-OC9XEN. Elle est dotée d’un diamant elliptique intégral et de bobines en cuivre pur PCOCC. Le bras en fibre de carbone, ajustable en VTA, s’accompagne d’un mécanisme antipatinage d’une grande finesse. Cette platine d’exception est disponible en acrylique transparent chez les revendeurs Audio-Technica et déjà proposée par Son-Vidéo. Son prix est affiché à 1 999 € TTC. Cette séléction s’adresse clairement aux puristes du son et aux esthètes du design audio.

L’artisanat japonais et la nouvelle ère du son personnel

Fabriqué à la main à Machida, dans la région de Tokyo, le casque ATH-ADX3000 illustre à lui seul l’attachement d’Audio-Technica à l’artisanat d’exception. Conçu pour délivrer une scène sonore d’une justesse naturelle, il allie sobriété visuelle et précision acoustique. “Chaque composant est assemblé avec une précision artisanale”, souligne la marque. L’ATH-ADX3000, vendu 999 € TTC, s’adresse aux audiophiles exigeants en quête d’un son ouvert et d’un confort absolu.

La nouvelle série de cellules AT-VMx s’inscrit dans le même esprit d’innovation maîtrisée. Déclinée en trois gammes (500x, 600x et 700x), elle renouvelle la tradition de l’aimant mobile. Audio-Technica promet des basses plus profondes et une scène sonore élargie grâce à l’intégration du cuivre PCUHD® (Pure Copper Ultra High Drawability). Les prix s’échelonnent entre 119 € et 629 € TTC. Cette gamme rend le haut de gamme accessible à un public plus large.

Nomadisme sonore et création de contenu : les nouveaux usages

La collection fête également la mobilité et la création. Les écouteurs ATH-CKS30TW+, compacts et ergonomiques, se distinguent par leurs transducteurs exclusifs de 9 mm et leur réduction active du bruit. Grâce à l’application Audio-Technica Connect, l’utilisateur module ses réglages. Cela va de l’égaliseur Bass Boost à la fonction Soundscape pour la concentration. Avec une autonomie qui peut aller jusqu’à 20 heures, ces écouteurs à 99 € TTC séduisent les adeptes de polyvalence et de design.

Les créateurs de contenus ne sont pas oubliés. Le casque ATH-R30x, pensé pour le home-studio, conjugue neutralité et confort. Son design ouvert offre une restitution naturelle et peu fatigante, idéale pour le mixage et la production. Vendu lui aussi 99 €, il s’impose comme un outil de travail accessible et fiable. La platine AT-LP70XBT incarne la rencontre entre tradition et connectivité moderne. Automatique, Bluetooth et d’une esthétique soignée, elle combine chaleur du vinyle et simplicité d’usage. Disponible en noir, blanc ou bronze à 249 €, elle peut être associée aux enceintes amplifiées AT-SP3X (199 € TTC) pour une configuration élégante et sans contrainte.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

