De Skyrim à The Witcher : voici les jeux open-world les plus épiques

Aucun autre genre ne maîtrise aussi bien l’art de la liberté que les missions dans les jeux open-world. Des ruelles grouillantes de Cyberpunk 2077 aux vastes étendues sauvages de The Witcher 3, ces titres nous plongent dans des univers où chaque mission raconte une histoire et chaque quête façonne l’expérience.

Mais certains jeux se distinguent par leurs missions particulièrement mémorables : intrigues palpitantes, défis improbables, et moments qui marquent à jamais. Voici les jeux open-world où les missions ne sont pas juste du contenu à remplir… mais de véritables aventures épiques.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, emmène les joueurs dans un futur lointain. Une catastrophe a laissé la planète à l’état de ruines envahies par la végétation, et désormais, les dinosaures mécaniques y règnent en maîtres. Vous devez incarner Aloy, alors qu’elle s’aventure dans la mystérieuse région de l’Ouest interdit.

Le jeu propose aux joueurs un assortiment d’armes et d’outils, ainsi que différents styles de combat qu’ils peuvent améliorer. Mais l’arqué type des missions dans des jeux open-world comme celui-ci, c’est la liberté dans la façon d’affronter les dangers de ce monde.

L’exploration occupe une place importante dans le jeu, avec de nombreux PNJ qui envoient Aloy faire des quêtes secondaires sur la carte.

Cyberpunk 2077

Ensuite, Cyberpunk 2077 a connu une sortie difficile. Il y a eu des bugs et problèmes de performance. Mais c’est l’un des jeux open-world où les missions permet aux joueurs d’explorer la métropole vibrante et dangereuse de Night City. Ils peuvent affronter les différents gangs et les voyous qui peuplent ce monde animé.

Le jeu regorge de quêtes secondaires, de contrats et de rencontres aléatoires qui donnent vie à ce monde virtuel. Avec un assortiment d’armes, d’options vestimentaires et de classes de personnages disponibles, chaque partie est une expérience unique.

The Witcher 3: Wild Hunt

Par la suite, The Witcher 3 : Wild Hunt a marqué un tournant dans les jeux open-world où les missions se déroulent sur une carte gigantesque. Le jeu regorge d’ennemis, de lieux et de secrets. Le simple fait de retrouver la chèvre bien-aimée d’un PNJ est rémunérateur, tout comme l’est la chasse aux monstres.

Chaque grande région du jeu possède une histoire et un paysage particuliers et renferme de nombreux secrets. Des grottes cachées aux bâtiments hantés, le jeu récompense l’exploration. Les quêtes optionnelles sont donc parfois plus intéressantes par rapport à l’histoire principale. Ce qui fait que chaque quête est unique.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Pour suivre, Dragon Quest 3 est l’un des JRPG les plus appréciés de tous les temps. C’est un des jeux open-world où les missions sont amusantes. Les développeurs l’ont déjà remanié à plusieurs reprises. Cependant, avec la sortie de la version HD-2D, ce classique du genre a trouvé un tout nouveau public de joueurs modernes.

Le monde de Dragon Quest 3 est fantastique vibrant et coloré. Là, l’exploration est récompensée par des secrets cachés et des butins puissants. Il y a des quêtes secondaires à chaque coin de rue. Et même si les nouveaux joueurs peuvent avoir du mal à maîtriser les combats au tour par tour, ce jeu est fait pour les fans de RPG en quête d’un peu de nostalgie.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Beaucoup plus sombre, mais tout aussi attrayant, le cinquième volet de la série Elder Scrolls a été maintenu en vie grâce à plusieurs éditions remasterisées. C’est pourquoi de nombreux gamers l’apprécient. Skyrim est un classique du RPG en monde ouvert qui emmène les fans dans une région enneigée remplie de factions en guerre, de créatures errantes et de secrets cachés.

La carte est remplie de lieux uniques. Des grandes villes, des forts et des camps à une foule de petites villes et de villages, sont des quêtes qui attendent d’être découvertes. L’histoire du jeu est riche et variée.

Elden Ring

Enfin, FromSoftware n’est pas étranger aux RPG d’action. Elden Ring a été le premier jeu en open-world le plus réussi pour le studio. Il a même été l’un des leaders de l’industrie. Dedans, l’exploration est récompensée par la découverte de lieux secrets et de régions cachées.

Et comme le veut la tradition FromSoftware, les joueurs doivent travailler pour obtenir leurs quêtes secondaires. Il n’y a pas de marqueurs de mission ni de journaux de quête. Cependant, certains des meilleurs moments d’Elden Ring sont obtenus en parlant à des PNJ au hasard et en suivant leur histoire.

