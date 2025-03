Sony et l’IA : Quand les personnages de PlayStation deviennent vos compagnons de jeu !

Dans l’univers des jeux vidéo on emploie divers outils déjà. Mais en termes d’innovation Sony a réellement montré de quoi les algorithmes sont capables en montrant qu’un personnage sur PlayStation, gérée par l’IA, peut interagir avec le ou les joueurs.

Il s’agit d’Aloy d’Horizon Forbidden West. Ce personnage féminin a fait l’objet d’une démo qui n’est pas passée inaperçue pour les blogueurs pro. Voici ce qu’il en est.

Une manière de rendre les jeux vidéo sur PlayStation plus interactifs ?

On pourrait croire que le secteur des jeux vidéo ne nous surprendra plus, mais ce n’est pas le cas. Et Sony nous le prouve en ayant donné la parole à Aloy d’Horizon Forbidden West, un personnage que les joueurs sont censés incarnés.

Imaginez cela, alors que vous êtes sur le point d’entreprendre une mission ou une quête, Aloy, qui est commandée par IA, vous dit qu’elle ne veut pas bouger. Cela paraît incroyable, mais ce scénario où l’IA intervient est tout à fait plausible avec ce que Sony vient de faire à son jeu sur PlayStation.

L’interactivité du jeu est donc mise en péril, car on ne sait pas encore comme les gamers du monde vont prendre cette innovation. Cela change complètement la manière dont chaque joueur perçoit le jeu en général.

Un prototype qui plaît à Sony mais qui fait trembler les joueurs de PlayStation à cause de l’IA

Aloy qui répond à des questions à l’aide d’une voix synthétisée par l’IA est un développement inattendu du jeu Horizon Forbidden West. Par contre, ce prototype développé avec Guerrilla Games n’est pas bien vu par tous. C’est sans doute pour cela que l’entreprise a refusé toute demande d’interview sur le sujet.

Est-ce que cela impactera négativement le développement des jeux vidéo à l’avenir ? Récemment, dans ce domaine, beaucoup de changements sont arrivés. Des équipes entières de développeurs se font licenciées. Mais l’impact de l’IA n’est pas là.

Un jeu Sony dans lequel un personnage de la PlayStation agit de lui-même sans qu’un développeur n’ait codé ses actions n’est pas anodin. Mais cela implique que l’ère de l’IA engendrera la fin progressive des jeux vidéo offline. Et, le développement d’une telle technologie implique d’être connecté en permanence, ce qui peut poser problème.

Une technologie où OpenAI a mis son grain de sel

La version contrôlée par IA d’Aloy produite par Sony sur PlayStation est également le résultat d’une expérience. Et il s’avère que OpenAI est impliqué. Cela peut être assez déroutant pour les puristes. En effet, il s’avère que la synthèse vocale, ainsi que GPT-4 et Llama 3 ont été utilisés pour les conversations et la prise de décision du personnage.

C’est beaucoup de travail abattu alors que Sony a son propre système interne de synthèse vocale émotionnelle (EVS). Leurs équipes peuvent l’utiliser pour la génération de la parole, et l’animation audiovisuelle est assurée par la technologie Mockingbird. Toutefois, l’intervention de la société de Sam Altman a permis d’enrichir et de diversifier les réactions du personnage.

