Voici la liste ULTIME des films SF 2025… Le N°3 va vous scotcher !

Les films SF vont mettre le turbo en 2025. Voici six titres explosifs qui s’apprêtent à chambouler votre vision du futur au cinéma !

L’année 2025 s’annonce comme un cru exceptionnel pour les films SF. Entre futurs blockbusters et créations audacieuses, la science-fiction va nous faire voyager loin, très loin. Je vous donne donc tout de suite six films qui vont faire vibrer les salles obscures et les plateformes de streaming.

6. The Running Man, la dystopie survitaminée d’Edgar Wright

Cette adaptation fidèle au roman de Stephen King fait revenir The Running Man revient sur le devant de la scène. Dans ce film SF de 2025, un jeu télévisé mortel pousse ses candidats à fuir des chasseurs impitoyables. Ceci, sous l’œil d’un public avide de sensations fortes. Edgar Wright nous prépare donc un thriller haletant, critique acerbe de la société du spectacle et de ses dérives.

5. Predator: Badlands, un film SF très attendu en 2025

Le film Predator: Badlands redonne, quant à lui, un souffle nouveau à la saga culte. Il va explorer la culture des Yautja, ces chasseurs extraterrestres légendaires. Cette fois, l’action se déroule sur une planète sauvage et l’histoire suit un jeune Predator. Celui-ci, rejeté par les siens, doit faire équipe avec une androïde pour survivre. Ce film SF sort en 2025 et s’annonce intense, riche en action ainsi qu’en révélations sur l’univers Predator.

4. TRON: Ares, l’odyssée numérique s’invite dans le réel

Ce long-métrage sera aussi l’un des plus grands événements du genre SF cette année. Cette suite qu’on attendait tant propulse le programme Ares, issu du monde virtuel, dans notre réalité pour une mission inédite. Ce film SF de 2025 prévoit un choc entre IA et humanité qui présage un spectacle visuel époustouflant. TRON: Ares présage aussi une réflexion moderne sur notre rapport aux technologies.

3. Avatar: Fire and Ash, Pandora renaît de ses cendres

Avec Avatar: Fire and Ash, James Cameron poursuit son exploration du monde de Pandora. Ce troisième volet plonge alors Jake et Neytiri dans une lutte déchirante contre un nouveau clan Na’vi, les Ash People, sur fond de deuil et de conflits moraux. Ce film séduit en outre par ses effets spéciaux révolutionnaires et la profondeur de ses thèmes d’écologie et de drame familial.

2. Frankenstein, un film SF signé Guillermo del Toro pour 2025

Guillermo del Toro s’attaque au monument de la littérature gothique avec Frankenstein, qui sort d’ailleurs en novembre sur Netflix. Porté par un casting prestigieux, cette œuvre revisite la création du monstre à travers une mise en scène sombre et poétique. Frankenstein par Guillermo Del Toro s’annonce bien fidèle à l’esprit du roman de Mary Shelley.

1. Bugonia, l’ovni comique et paranoïaque de l’année

Voici également un film SF qui arrive en 2025 : Bugonia, signé Yorgos Lanthimos. Il s’apprête en fait à bousculer les codes du genre avec une comédie noire. Deux complotistes kidnappent une PDG qu’ils pensent être une extraterrestre venue détruire la Terre. Ce long-métrage porté par Emma Stone et Jesse Plemons s’annonce déjà comme l’un des films les plus originaux de l’année.

