Le film Predator : Badlands sort cette année et Killer of Killers est en préparation !

Si vous êtes un fan de la franchise Predator, préparez-vous à accueillir non pas un, mais deux nouveaux films : Badlands et Killer of Killers !

Les fans de la franchise Predator ont de quoi se réjouir cette année avec l’arrivée de deux nouveaux films. Je parle bien sûr de Predator : Badlands qui sort en novembre, et de Predator : Killer of Killers qui est en préparation. Ces deux projets nous montreront de nouvelles facettes de l’intrigue et amplifieront la mythologie des Yautja.

Predator : Badlands, un retour à l’aventure brutale

Prévu pour le 5 novembre 2025, Badlands est un film live qui introduira un concept inédit dans la franchise. Dans ce nouveau film de la franchise Predator, les humains et les Predators devront effectivement collaborer. Le récit met en lumière une alliance improbable entre un groupe de mercenaires et un Yautja, confrontés à un ennemi plus redoutable. Les premières images, qu’on a vues à CinemaCon, montrent d’ailleurs un environnement hostile. Cette fois, la survie passe par des choix moraux difficiles.

L’actrice Elle Fanning (qui est apparue dans Un Parfait Inconnu) joue en outre l’un des rôles principaux dans ce long-métrage. Lors de l’événement, elle a décrit ce film comme une expérience “différente, où l’on voit les Predators sous un jour étonnamment vulnérable”. Badlands vient avec une promesse de scènes d’action brutales et de dilemmes éthiques intenses. Il s’annonce ainsi comme un ajout incontournable à la saga.

Predator : Killer of Killers, un film en préparation

En parallèle, nous avons Predator : Killer of Killers, un film qui sortira sur Disney+ dans un futur proche. Ce film Predator prend un virage surprenant en optant pour un format d’animation. Il adoptera par ailleurs une structure en trois anthologies qui explorent trois époques différentes. Nous avons d’abord l’ère des Vikings, puis le Japon médiéval et enfin la Seconde Guerre mondiale. Chacune des histoires mettra alors en scène un guerrier légendaire affrontant un Predator.

Ils ont en fait récemment sorti la première bande-annonce de ce projet. Les critiques l’ont décrite comme étant sanglante et très intense. Ce trailer du film Predator : Killer of Killers nous donne un aperçu des variations de design et de personnalité des Yautja à travers les âges. Je suis sûre que la violence et la créativité visuelle élèveront cet opus animé à un tout autre niveau. Il explorera en même temps les origines et les évolutions des Predators dans des contextes historiques fascinants.

