Avatar 3 : une nouvelle théorie étonnante sur Spider et son impact – Ne ratez pas ça !

Une théorie dévastatrice sur Spider pourrait changer Avatar 3 à jamais. Voici ce que disent les fans sur le personnage !

Cette théorie suggère en fait que Spider, le fils adoptif des Sully, pourrait devenir l’antagoniste principal d’Avatar 3. Cette hypothèse repose sur une révélation choc concernant Neytiri et la mort de la mère biologique de Spider. Si cette théorie se réalise, elle transformerait complètement la dynamique familiale au cœur de la saga de James Cameron.

Le tournant dramatique pour Spider et Avatar 3

La théorie suggère que Neytiri aurait tué Paz Socorro, la mère de Spider, lors de l’assaut final du premier Avatar. Elle a été abattue par une flèche Na’vi alors qu’elle tentait de tuer les habitants de la forêt de Pandora. Neytiri, cachée derrière un pare-brise cassé, envoyait de nombreuses flèches ce jour-là. Elle pourrait donc être responsable de la mort de Paz. Spider pourrait le découvrir via des enregistrements vidéo dans Avatar 3.

L’impact psychologique sur Spider serait alors dévastateur. Il s’est déjà fait rejeter par Neytiri qui ne le considère pas comme son enfant. Imaginez s’il découvrait que celle qu’il voit comme sa mère adoptive a tué sa vraie mère. Cette double trahison créerait une fracture irréparable dans ses relations avec la famille Sully.

Le timing de cette révélation coïnciderait parfaitement avec l’éloignement physique des Sully, partis vivre avec la tribu Metkayini. Spider se retrouverait isolé dans le film Avatar 3 et deviendrait alors vulnérable aux manipulations de Quaritch. Ce dernier risque d’exploiter cette blessure pour le rallier définitivement à sa cause.

Un retournement de situation aux conséquences énormes

L’acteur Jack Champion a déjà teasé les conflits internes de son personnage pour ce troisième opus. « Il se sent en conflit… Son ‘père’ renaît sous cette forme Na’vi et reste aussi diabolique que jamais, sinon plus, et il a quand même ressenti qu’il devait le sauver. On voit cette culpabilité se jouer, et l’évolution de Spider essayant de comprendre où il appartient. »

Cette transition de Spider vers l’antagonisme suivrait par ailleurs une logique narrative implacable pour Avatar 3. Il connaît intimement les habitudes, les secrets et les stratégies de la famille Sully. Son passage dans le camp adverse donnerait aux humains un énorme avantage tactique contre les habitants de Pandora.

La transformation du personnage en méchant inverserait en outre le parcours de Jake dans le premier film. Là où Jake est passé d’humain hostile à protecteur des Na’vi, Spider ferait donc le chemin inverse dans Avatar 3. Il passerait de Na’vi d’adoption à ennemi de Pandora. Cette symétrie renforcerait la complexité morale chère à James Cameron, où le bien et le mal restent flous.

