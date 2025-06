Après Avatar 3, James Cameron est sur un nouveau projet, voici ce qu’il nous réserve !

Après le très attendu Avatar 3 intitulé Fire and Ash, James Cameron se lance dans un nouveau projet passionnant.

L’adaptation du roman The Devils de Joe Abercrombie serait la prochaine production de James Cameron, après Avatar 3. Cette annonce fait parler d’elle, surtout dans le cadre d’une carrière déjà bien riche et innovante. Cameron a exprimé son enthousiasme sur ce projet qui va mêler action, drame et une bonne dose de fantastique.

Une collaboration prometteuse avec Joe Abercrombie

The Devils est un roman de dark fantasy qui a captivé l’attention du public dès sa sortie. Apparemment, James Cameron, le réalisateur d’Avatar 3, a acquis les droits d’auteur de cette œuvre. Au cas où vous n’en auriez pas encore entendu parler, le récit suit un prêtre en mission sacrée. Il se retrouve accompagné d’assassins, de magiciens, ainsi que de créatures monstrueuses.

Ce mélange d’aventure et d’angoisse a tout pour livrer une expérience cinématographique riche en émotions. Le roman était « un véritable tourbillon d’intrigues et de rebondissements » qui a poussé le producteur à vouloir adapter l’œuvre pour le grand écran. James Cameron lui-même l’a dit, et il s’apprête donc à travailler sur ce projet après Avatar 3.

Il coécrira en outre le scénario avec Abercrombie. Cela devrait aboutir à une adaptation où l’esprit original du livre sera respecté. En même temps, cette version saura certainement garder un sens visuel fort.

James Cameron de la saga Avatar a, par ailleurs, partagé son admiration pour l’écriture d’Abercrombie. Il aime surtout sur la façon dont l’auteur réussit à jongler entre l’humour noir et la profondeur émotionnelle. Il souligne que The Devils présente un monde où le bien et le mal sont habituellement flous. Ceci ajoute alors une couche de complexité à l’histoire qui devrait ravir les fans de fantasy.

James Cameron passe d’Avatar 3 à un univers très différent

Le projet The Devils marquera une pause pour Cameron loin de l’univers de Pandora. Il pourra ainsi explorer des thèmes plus sombres tout en restant dans le domaine du fantastique. Cette adaptation va également se dérouler alors que James Cameron se prépare à réaliser Avatar 4 et Avatar 5.

James Cameron is adapting ‘THE DEVILS’ after ‘AVATAR: FIRE AND ASH’



▪️Set to be a “dark horror adventure”

▪️Original novel described as “gothic Suicide Squad”

▪️Cameron will co-write the script with author Joe Abercrombie pic.twitter.com/DnsSywjYhp — Shane random news (@ColinN95613) June 3, 2025

Pour info, ces derniers sortiront respectivement en 2029 et 2031. Il semble que la prochaine production de Cameron agira comme un pont créatif entre ces deux grands projets. Après tout, The Devils aborde des récits de guerre, de trahison, et de rédemption dans un cadre unique.

Les fans du réalisateur peuvent donc s’attendre à une adaptation fidèle qui promet d’être cinématographique à souhait. La transition d’un monde futuriste et alien à un cadre tout aussi captivant mais plus sombre pourrait bien prouver son talent polyvalent. En attendant qu’Avatar 3 de James Cameron sorte le 19 décembre 2025, les aficionados de fantasy auront de quoi se réjouir avec The Devils.

