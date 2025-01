Une place bien méritée pour Les Carnets de l’Apothicaire dans le Top 50

Les Carnets de l’Apothicaire s’impose dans le Top 50 des meilleurs animes sur MyAnimeList. La série doit cette prouesse à sa saison 2 qui a fait ses débuts en 2025. En seulement deux épisodes, elle a effectivement confirmé son succès et séduit un public toujours plus large. Une performance qui illustre la qualité de cette adaptation déjà culte.

Les Carnets de l’Apothicaire débarque déjà dans le Top 50

Adaptée des light novels de Natsu Hyūga, Les Carnets de l’Apothicaire marquent les esprits dès sa première saison en 2023. Grâce à un récit mature et captivant, l’anime s’est imposé comme l’un des grands succès de la plateforme Crunchyroll. Il a d’ailleurs obtenu une note parfaite de 5/5 sur la plateforme. Cette première saison avait même atteint la 23ᵉ place du top 50 de MyAnimeList. Ce classement est reconnu pour refléter les goûts des fans de japanimation à travers le monde.

Et oui ! La saison 1 de l’anime Les Carnets de l’Apothicaire a, elle aussi, atterri dans le fameux Top 50. Et avec une telle réception, la production d’une deuxième saison semblait inévitable. Deux ans plus tard, cette suite dépasse les attentes. Après seulement deux épisodes diffusés, la saison 2 entre également dans le classement MyAnimeList. Elle occupe déjà la 41ᵉ position. Cet engouement témoigne de l’universalité et de la richesse de cette série.

Un anime unique mêlant intrigue historique et émotion

Ce qui distingue Les Carnets de l’Apothicaire des autres, c’est son approche narrative, et c’est ce qui lui a valu sa place dans le Top 50. L’histoire suit Mao Mao, une jeune fille de 17 ans vivant en Chine impériale sous la dynastie Tang. Formée comme apothicaire, elle se retrouve ensuite par hasard à travailler au service d’une des favorites de l’empereur. Entre intrigues politiques, complots de cour et un soupçon de romance, l’anime captive avec son récit intelligent et ses personnages attachants.

Que votre nuit soit pleine de magie 💜✨



Anime : Les Carnets de l'Apothicaire pic.twitter.com/nayEl3Ro1J December 31, 2024

Cette deuxième saison de la série Les Carnets de l’Apothicaire, qui s’est hissée dans le Top 50, poursuit ainsi sur cette lancée. Elle offre une immersion dans un univers riche et subtilement construit. Loin des schémas classiques de la japanimation, l’anime séduit par sa profondeur et son originalité. Déjà disponible sur Crunchyroll, je vous conseille vivement cette œuvre si vous aimez les récits mêlant émotion, mystère ainsi qu’histoire.

