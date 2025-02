Undetectable AI : Plus de 15 millions d’utilisateurs conquis !

Vous voulez savoir quelle IA est capable de rendre le contenu qu’elle produit indécelable ? Eh bien, c’est Undetectable AI. Ce qu’elle écrit ressemble vraiment à ce qu’un humain aurait fait. Et c’est incroyable.

Actuellement, la plateforme compte plus de 15 millions d’utilisateurs et son succès se poursuit. Les entreprises n’hésitent plus à s’en servir.

La succes story d’Undetectable AI

L’usage des chatbots AI est actuellement très populaire. Mais ces outils réalisent encore des contenus très robotiques. Et cela se voit. Le contenu que ChatGPT, Gemini ou Copilot produisent ne sont pas empreints de cette touche humaine si particulière.

Par contre, Undetectable AI est capable de fournir des articles de qualité. Lancée en 2023, qui aurait cru que cette startup utilisant des algorithmes de réécriture exclusifs en viendrait à avoir plus de 15 utilisateurs aujourd’hui. C’est bien vrai, ce nombre n’est pas inventé.

Ayant d’abord démarré avec trois personnes et zéro inscription. Ils ont ensuite acquis 10 millions d’utilisateurs la première année d’activité. Et aujourd’hui, ils en sont à près de 16 millions d’inscriptions au total. C’est un chiffre déclaré par Christian Perry, PDG d’Undetectable AI en personne.

Cette AI est véritablement en mesure de transformer le contenu généré par l’IA en une écriture semblable à celle des humains et cela contourne les outils de détection de l’IA.

We're grateful to now be serving 15 million users.

Read our full announcement on @Reuters https://t.co/s7xOcUuqp0 — Undetectable AI (@UndetectableAI) February 7, 2025

L’écriture humaine, une denrée exploitée par Undetectable AI

Le succès d’Undetectable AI a donc créé un marché pour un nouveau type d’outil. Ce sont les « logiciels de contournement de la détection de l’IA » ou « humanisateurs ». Concrètement, les IA humanisatrices de contenu d’IA visent à supprimer toute trace d’IA. C’est un peu redondant comme formulation. Mais c’est bel et bien de cela qu’il s’agit.

De plus, un bon nombre d’utilisateurs de cette plateforme veulent une solution qui permet de rendre anonyme la source de leur texte et cet outil est fait pour cela. En plus d’être pratique, cet outil rend les réalisations de l’IA plus humaines et moins rigides. C’est ce qu’à expliqué M. Perry.

La technologie de détection de l’IA reste importante

Par contre, Undetectable AI utilise également un détecteur d’IA multi-modèle gratuit qu’ils mettent régulièrement à jour afin de ne laisser passer aucun contenu 100% robotique.

En effet, ces outils sont largement utilisés par les institutions académiques et les éditeurs professionnels pour vérifier que ce sont bien des humains qui réalisent le travail produit. Cependant, le problème est que de nombreux algorithmes de détection utilisent des probabilités statistiques.

Et même la précédente tentative de OpenAI de créer un détecteur a été entachée d’imperfections et d’une faible précision. C’est pourquoi, Undetectable AI a basé ses modèles de détection de l’IA sur des concepts et des algorithmes communs. Ils sont normalement utilisés dans l’apprentissage automatique pour détecter le contenu de l’IA.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn