Tu seras surpris d’apprendre que le réalisateur de James Bond 26 sera …

Un réalisateur prestigieux prend les commandes du prochain 007. Mais un autre chantier l’attend.

Après quatre années d’incertitude, la franchise James Bond connaît un sérieux bouleversement. Daniel Craig ayant définitivement rangé son costume d’agent secret, l’univers de 007 entre dans une nouvelle phase.

Amazon MGM Studios annonce aujourd’hui l’arrivée de Denis Villeneuve à la réalisation du prochain épisode. Le cinéaste canadien, salué pour Dune et Blade Runner 2049, promet une direction ambitieuse pour James Bond 26. Mais les fans devront encore patienter. Le réalisateur est encore engagé sur une production monumentale : la conclusion de sa trilogie Dune.

Un amour d’enfance pour l’agent britannique

Villeneuve assume pleinement son attachement à Bond. Dans une déclaration partagée par Variety, il déclare : « J’ai grandi en regardant les films de James Bond avec mon père. Pour moi, il est sacré. » Le réalisateur évoque un respect profond pour cette figure mythique.

Il entend préserver l’esprit d’origine tout en ouvrant la porte à une nouvelle génération. Son implication comprend également le choix du prochain acteur. L’actuel projet s’oriente aussi vers des développements étendus, notamment via des contenus pour les plateformes de streaming.

Dune : Le Messie passera avant le service secret

Avant de s’attaquer aux services britanniques, Villeneuve retourne sur la planète Arrakis. Le tournage de Dune : Le Messie, troisième volet de son épopée inspirée de Frank Herbert, commence dès cet été. Des rumeurs évoquent la participation de Robert Pattinson dans un rôle central.

Legendary Pictures prévoit une sortie pour décembre 2026. Il paraît donc improbable que le tournage de James Bond 26 débute avant la fin de ce chantier. Au plus tôt, une sortie pour 2027 serait envisageable, selon le rythme imposé par son calendrier actuel.

Malgré les critiques entourant le rachat de la franchise par Amazon, cette nomination fait figure d’événement rassurant. Villeneuve a démontré sa capacité à allier ambition artistique et efficacité commerciale. Dune : Partie 1 et Dune : Partie 2 cumulent ensemble plus de 1,1 milliard de dollars. Tous deux ont été nommés pour l’Oscar du meilleur film, et salués pour leur vision spectaculaire. Même s’il n’a jamais remporté de récompense comme meilleur réalisateur, le cinéaste impose un style puissant et identifiable.

Une vision très attendue pour façonner un nouvel espion

Villeneuve aura pour mission de poser les bases d’un James Bond renouvelé. En plus du choix du comédien, il définira le ton de cette nouvelle ère. Son expérience dans des récits intenses comme Prisoners ou Sicario annonce un personnage plus sombre, peut-être plus humain.

L’univers du cinéma d’espionnage devra composer avec cette patte artistique exigeante, bien éloignée des standards hollywoodiens habituels. Même si les spin-offs pourraient diluer l’impact original, le film de Villeneuve marquera un jalon durable dans l’histoire de la saga.

