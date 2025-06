Ces grands noms du cinéma rejoignent le casting de Dune 3

Après le succès retentissant de Dune et de son second opus, Denis Villeneuve s’apprête à réaliser Dune 3 et le casting s’avère pourvu de nouveaux personnages. Basé sur le roman Dune Messiah de Frank Herbert, cette suite promet de plonger encore plus profondément dans l’univers complexe de la saga.

Il est certain qu’on reverra Timothée Chalamet, Zendaya et Florence Pugh, qui reprendront leurs rôles respectifs de Paul Atreides, Chani et de la princesse Irulan. Mais la grande nouvelle réside dans l’ajout de deux personnages Atreides majeurs à la distribution.

Leto II et Ghanima : les nouveaux visages de la saga

Nakoa-Wolf Momoa et Ida Brooke ont été choisis pour incarner Leto II et Ghanima, les enfants jumeaux de Paul et Chani. Cette annonce marque un tournant dans la franchise.

C’est assez étonnant, mais en plus du père (Jason Momoa) qui était dans le premier opus, là c’est son fils qui fait ses débuts au cinéma dans ce rôle emblématique. De son côté, Ida Brooke, déjà vue dans la série Silo sur Apple TV+, obtient ce rôle important qui propulsera sans doute sa carrière.

Le casting de Dune 3, une dynastie d’Atreides en évolution

Le choix de ces jeunes acteurs pour incarner Leto II et Ghanima dans le casting de Dune 3 est significatif. Dans cet univers, ces personnages sont essentiels à l’intrigue. Par conséquent, leur présence dans le film est cruciale pour le développement de l’histoire.

Contrairement à Dune : Part Two, qui a omis la naissance d’Alia Atreides, Dune : Part Three ne fera pas l’impasse sur ces jumeaux. Leur casting témoigne donc de l’engagement de Villeneuve à respecter l’intégrité de l’œuvre originale tout en apportant une nouvelle dimension à l’histoire.

Nakoa-Wolf Momoa & Ida Brooke have officially been cast in Denis Villeneuve’s ‘DUNE 3’



They will portray Leto II and Ghanima, the twin children of Paul Atreides (Timothee Chalamet) and Chani (Zendaya). pic.twitter.com/S4wpXCSZvS — Film Updates (@FilmUpdates) June 17, 2025

Pourquoi avoir choisi ces acteurs plutôt que d’autres ?

Le choix du jeune Nakoa-Wolf Momoa et Ida Brooke est prometteur pour plusieurs raisons. D’une part, le fils de Jason Momoa aura l’opportunité de travailler aux côtés de son père, qui reprendra son rôle de Duncan Idaho.

Cette dynamique familiale pourrait apporter une profondeur supplémentaire à leur performance. D’autre part, Ida Brooke, qui a déjà montré son talent dans Silo, est prête à relever le défi de Ghanima, un personnage complexe et riche en émotions.

Une production en route

Le casting de ces deux jeunes acteurs dans est également un signe que la production de Dune : Part Three (3). Le tournage est sur le point de commencer cet été.

Les fans de la saga attendent avec impatience de voir comment Villeneuve va développer l’intrigue et les personnages dans ce nouvel opus. Avec un scénario basé sur Dune Messiah, les enjeux seront plus élevés que jamais. Et les performances de Momoa et Brooke seront scrutées de près.

Une lourde responsabilité pèse sur ces jeunes acteurs

Leto II et Ghanima sont des personnages qui incarnent l’héritage et le poids du pouvoir dans l’univers de Dune. Leur présence dans le film soulève des questions sur la responsabilité, la destinée et les sacrifices nécessaires pour préserver l’avenir de la Maison Atreides.

De ce fait, les jeunes acteurs auront la lourde tâche de donner vie à ces thèmes complexes. Cela implique donc que leur performance pourrait bien définir l’avenir de la franchise.

