Trap aux oubliettes, Josh Hartnett nous offre une prestation folle dans ce nouveau film

Le retour improbable mais réjouissant de Josh Hartnett continue avec son nouveau film : Fight or Flight.

Après Oppenheimer (Christopher Nolan) et Trap, Josh Hartnett poursuit son retour sous les projecteurs avec un nouveau film. Il s’intitule Fight or Flight et c’est un pur film d’action à concept qui ne se prend jamais trop au sérieux. Signé par le novice James Madigan, ce thriller aérien lorgne clairement du côté de Bullet Train, version avion.

Une série B décomplexée où l’action prime sur le scénario

Le pitch est aussi simple qu’efficace. Un ancien agent secret désabusé (Hartnett) doit capturer un hacker surnommé « The Ghost ». Ce dernier se cache à bord d’un vol Bangkok–San Francisco. Le souci, c’est qu’une armée d’assassins a eu la même idée. En plein ciel commence alors un chaos ultra-violent, qui fait le charme du nouveau film avec Josh Hartnett. Combats à mains nues, fusillades dans les toilettes, gadgets improbables… On a même droit à une scène avec des mormons qui tourne à la boucherie absurde.

On est clairement dans du grand n’importe quoi assumé. Le scénario tient sur un ticket de caisse, les rebondissements sont téléphonés, et les personnages sont à peine esquissés. Mais ce n’est pas vraiment un défaut ici. Fight or Flight, ce nouveau film dans lequel joue Josh Hartnett, ne cherche pas la subtilité. Son seul et unique but est de divertir le public. Et sur ce plan, il livre la marchandise avec quelques scènes mémorables. À cela s’ajoute d’ailleurs un rythme rarement en panne.

Josh Hartnett s’amuse dans ce nouveau film, et ça se voit

L’acteur incarne ici un agent alcoolique au grand cœur. Il n’invente rien, mais s’impose comme un héros d’action crédible, un peu à l’ancienne. On retrouve en outre chez lui une énergie physique et un second degré qui font mouche. À ses côtés, Charithra Chandran joue l’hôtesse de l’air embarquée malgré elle dans la mêlée. Dans ce nouveau film, elle et Josh Hartnett forment ainsi un duo improbable mais attachant. Le reste du casting cabotine joyeusement, ce qui ajoute à l’ambiance de série B volontairement excessive.

Certaines scènes se retrouvent par ailleurs desservies par une caméra un peu trop agitée. D’autres brillent néanmoins par leur créativité dans l’espace confiné d’un avion. C’est gore, bruyant, parfois répétitif, mais jamais ennuyeux. Ce nouveau film avec Josh Hartnett en tête d’affiche ne révolutionnera rien, c’est bien clair. Mais pour les amateurs de baston aérienne et de cinéma pop-corn, il pourrait être la bonne surprise à ne pas rater ce mois de mai 2025.

Fight or Flight is batshit fantastic & a lot of fun. The action is unbelievable & mind-blowing at times. Josh Hartnett is incredible & I hope we see more action movies from him in the future. #FightOrFlight pic.twitter.com/1jUHv1RHGg — Fandads (@fandads) May 6, 2025

