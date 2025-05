Tom Cruise relance Edge of Tomorrow et ça sent le très lourd

Le rideau est tombé sur Ethan Hunt. Après des années de cascades folles et d’adrénaline pure, « Mission Impossible » s’achève sur un final musclé.

Tom Cruise, suspendu à un avion, quitte le rôle emblématique en beauté. Mais chez cet acteur, chaque fin annonce un nouveau départ. Et ce départ pourrait bien ramener l’un de ses rôles les plus sous-estimés sur le devant de la scène.

Dans l’ombre de ses deux cartons récents, « Top Gun » et « Mission Impossible », se cache un bijou SF : Edge of Tomorrow. Lors de sa sortie, le film n’avait pas conquis les foules en salles. Pourtant, le bouche-à-oreille numérique l’a lentement propulsé au rang d’œuvre culte. Le public a redécouvert cette histoire de boucle temporelle et d’invasion alien. Et les fans réclament la suite depuis presque dix ans.

Une suite attendue, mais coincée dans les cartons

Depuis 2015, Warner Bros. garde le projet sous la main. Mais rien ne bouge vraiment. Doug Liman, déjà aux commandes du premier, a promis une suite différente. « Elle changera la manière de faire des suites », a-t-il lancé avec aplomb. Emily Blunt, co-star redoutable, confirmait en 2016 : « Le scénario que j’ai lu était excellent. » Mais les délais s’étirent, les projets s’entassent. Et pourtant, c’est maintenant que la suite pourrait se concrétiser.

Le dernier Mission Impossible ne décolle pas autant qu’espéré. Les critiques sont partagées et le box-office subit la concurrence d’un remake familial signé Disney. Si Cruise veut relancer la machine, Edge of Tomorrow 2 coche toutes les cases. Un univers fort, une histoire addictive, une base de fans solide. Et surtout, un studio prêt à collaborer.

Le pacte Warner Bros. : de l’espace au passé

Cruise a signé un partenariat avec Warner en 2024. Le but ? Relancer d’anciennes franchises tout en explorant des récits inédits. Parmi les priorités figure bien Edge of Tomorrow. Pour l’acteur, c’est une façon de redorer le blason d’un film mésestimé. Pour le studio, c’est une mine d’or potentielle. Surtout avec un public avide de SF intelligente et de personnages charismatiques.

Rita Vrataski n’était pas juste un sidekick badass. Elle portait le film avec sa force brute et sa précision. Emily Blunt y livrait une performance acérée, marquante, inoubliable. Le public s’en souvient mieux qu’il ne se souvient de certaines alliées récentes d’Ethan Hunt. Dans Edge of Tomorrow, Blunt a réussi là où d’autres héroïnes d’action n’ont pas percé. Son retour est attendu autant que celui de Cruise.

Un potentiel explosif pour l’écran

Avec ses exosquelettes, ses aliens nerveux et son concept de boucle, Edge of Tomorrow possède un ADN visuel fort. Une suite modernisée pourrait frapper encore plus fort. D’autant plus que le duo Cruise–Blunt fonctionne à merveille. Si le script respecte l’énergie du premier opus, les spectateurs répondront présent.

Le timing est peut-être enfin bon. Cruise a terminé ses missions. Warner cherche un gros projet. Le public est là. Tous les voyants sont au vert. Ce ne serait pas un simple recyclage, mais une deuxième chance pour un récit SF ambitieux. Et qui sait, peut-être une nouvelle trilogie à l’horizon.

