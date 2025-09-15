Adieu Henry Cavill, bonjour Liam Hemsworth : The Witcher saison 4 dévoile son trailer !

C’est le grand switcheroo dans la saga du Sorceleur ! Netflix vient de lâcher le trailer tant attendu de The Witcher saison 4, et c’est Liam Hemsworth qui brandit désormais l’épée d’argent de Geralt.

Finie l’ère Henry Cavill, place à une nouvelle incarnation. Le teaser promet des combats monstrueux et un style bien trempé. Accrochez-vous, la chasse est rouverte, et elle a un nouveau visage.

Le nouveau Geralt est dans la place : Liam Hemsworth à l’épreuve des spectres

La cloche a sonné pour le nouveau Geralt de Riv ! Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce frénétique pour la saison 4 de The Witcher, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Liam Hemsworth n’a pas froid aux yeux.

On y voit son incarnation du chasseur de monstres, épée d’argent en main, affronter un spectre avec une détermination qui rappelle furieusement l’aura du personnage.

Ce court teaser, d’à peine plus d’une minute, est un premier test crucial pour convaincre les fans. La relève est capable de marcher dans les pas (très larges) de Henry Cavill.

The Witcher saison 4 : "Il a l'air tellement ridicule…", Liam Hemsworth en Geralt ? Les fans pas encore convaincus par un premier extrait https://t.co/ip9m2TyIJ5 — Purebreak (@pure_break) September 15, 2025

Un changement dans la tempête

Le départ d’Henry Cavill, qui a originellement campé le rôle-titre, avait semé le doute sur l’avenir de la série. Au lieu d’annuler l’aventure, Netflix a choisi de passer le flambeau à Liam Hemsworth. C’est un pari audacieux qui laisse toujours la communauté de fans en suspens.

Cette nouvelle bande-annonce, qui annonce par la même occasion une date de sortie fixée au 30 octobre 2025, est la première réponse tangible des producteurs. Elle vise à montrer que l’esprit de Geralt. On y voit son combat sans merci et le style implacable du personnage qui survit au changement de visage.

Une bataille pour l’avenir de la série

Dans le paysage audiovisuel actuel, le public est devenu fin connaisseur des stratégies de promotion. Mais cette séquence de combat dépasse le simple clip marketing : il s’agit ni plus ni moins que de légitimer Hemsworth dans l’un des rôles les plus iconiques de la plateforme.

Pour que The Witcher continue de séduire, les spectateurs doivent adhérer à l’idée que ce nouveau Geralt peut vaincre les mêmes créatures cauchemardesques que son prédécesseur. Sur la base de ces images, le ton semble juste, l’énergie au rendez-vous — mais la question reste entière.

Chapeau bas, monsieur Hemsworth

Endosser la cuirasse de Geralt, c’est beaucoup de pression. Et les cicatrices d’un personnage aussi adulé sont dures à faire paraître ! Il faut saluer le courage de Liam Hemsworth, qui relève le défi de reprendre un rôle phare « sans aucune garantie de succès ».

Alors que Cavill a porté certaines des meilleures heures de la série, son remplaçant signe ici une entrée en matière qui fait penser à un « super héros » plutôt qu’à un « sorceleur ». Rien ne dit que le public acceptera cette nouvelle version, mais le geste est fort, et la performance semble déjà nourrie de la même intensité.

La foi du sorceleur

Bien sûr, un teaser ne fait pas une saison. Il faudra patienter jusqu’à la fin octobre pour juger sur pièce si Hemsworth s’est pleinement approprié le rôle. Mais ce premier aperçu, allié à la volonté palpable du comédien, est un premier essai rappelons-le.

The Witcher s’apprête donc à entamer son ultime mission — une cinquième et dernière saison est déjà confirmée — et personne ne pourra rien y faire. Liam Hemsworth est Geralt maintenant.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn