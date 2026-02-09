The Witcher 4 à la sauce Kingdom Come 2 cela changera quoi ?

Et si Geralt de Riv échangeait ses sorts contre un réalisme impitoyable ? La rumeur d’un The Witcher 4 s’inspirant du gameplay exigeant de Kingdom Come: Deliverance 2 fait saliver.

Imaginez : un système de combat à la lame heurtée, des dialogues aux conséquences profondes, une survie qui pèse chaque couronne, et un monde ouvert où la réputation est tout. Adieu les quêtes guidées, bonjour l’immersion totale. Ce mariage improbable pourrait bien redéfinir le RPG d’action. Préparez-vous à transpirer pour chaque couronne et chaque décision, sorceleur.

The Witcher 4 va-t-il adopter la recette réaliste de Kingdom Come: Deliverance ?

L’annonce est tombée comme une bombe bien placée : les développeurs de CD Projekt Red ont confirmé que Kingdom Come: Deliverance 2 servait de source d’inspiration clé pour The Witcher 4. Une révélation qui a immédiatement fait saliver les fans de RPG exigeants.

Si les deux franchises semblent aux antipodes – l’une plongeant dans un réalisme historique brutal, l’autre dans un folklore fantastique sombre –, cette influence promet de redéfinir l’aventure à venir de Ciri. Kingdom Come incarne en effet une philosophie de jeu implacable, centrée sur le réalisme, la simulation et l’immersion profonde. Voyons comment cela pourrait transformer le monde des Sorceleurs.

Le monde de The Witcher va-t-il enfin respirer et réagir ?

L’une des signatures de Kingdom Come: Deliverance 2 est sa réactivité systémique. Le monde répond aux actions du joueur, pas seulement lors des grands choix narratifs, mais dans chaque instant, de manière subtile et émergente. Cette influence est déjà visible dans la démo technique de The Witcher 4, qui met en avant la réponse de l’environnement à la présence et aux actes de Ciri.

Imaginez : les PNJ réagissant dynamiquement à sa réputation, à son équipement ou à ses actions récentes. Il est aussi possible que l’environnement se modifie au gré de ses déplacements ou de ses sortilèges. L’objectif ? Parcourir un monde ouvert qui sert de décor à un système vivant qui reconnaît continuellement le joueur, réduisant la dépendance aux séquences scriptées au profit d’un comportement organique.

Les systèmes de jeu vont-ils devenir plus manuels et immersifs ?

Dans The Witcher 3, beaucoup de mécaniques sont abstraites et automatisées : fabrication instantanée de potions via un menu, entretien des armes en un clic. Kingdom Come, lui, transforme chaque action en une expérience de jeu à part entière, demandant un engagement physique et mental. L’inspiration pourrait conduire The Witcher 4 à intégrer une fabrication manuelle des potions, avec séquençage d’ingrédients et minutage, ou un entretien des armes élargi, où aiguiser et réparer deviendraient des activités demandant de la compétence.

L’alchimie pourrait même devenir un système à risques, où les erreurs ont des conséquences réelles. Une approche qui privilégie l’immersion tactile au détriment de la simple commodité, ralentissant volontairement le rythme pour une expérience plus profonde.

Le combat de Ciri va-t-il devenir plus complexe et délibéré ?

Adieu le « power fantasy » fluide du Witcher 3 ? Le combat de Kingdom Come est notoirement complexe. Il met l’accent sur les attaques directionnelles, le positionnement défensif et une gestion de l’endurance qui punit le « bourrinage » de boutons. Transposée à The Witcher 4, cette influence pourrait donner un combat recentré sur la précision du timing. Il y a moins de frames d’invincibilité et une punition plus sévère pour les erreurs de positionnement.

Les rencontres pourraient être conçues comme des duels d’usure plutôt que comme du nettoyage de foules. Avec Ciri comme protagoniste, cela ne ralentirait pas nécessairement le rythme, mais rendrait chaque frappe et chaque esquive plus délibérée et chargée de conséquences.

La préparation deviendra-t-elle un pilier du gameplay, et non une corvée ?

Kingdom Come fait de la préparation un véritable pilier ludique. Elle prend du temps, a du sens et est récompensée. Appliquée à The Witcher 4, cette philosophie pourrait donner toute sa mesure dans la chasse aux monstres. C’est une activité pour laquelle recherche et préparation sont déjà au cœur du lore.

Imaginez des rituels pré-combat plus élaborés, une préparation de potions plus impliquée, et des systèmes qui récompensent la prévoyance et la résolution de problèmes situationnels plutôt que l’improvisation de dernière minute. L’idée est de demander au joueur d’effectuer activement cette préparation, pas seulement de la sélectionner dans un menu.

The Witcher 4 risque-t-il de perdre son identité au profit du réalisme ?

Rassurez-vous, CD Projekt Red ne va pas transformer sa franchise en un pur simulateur. Le studio a toujours privilégié l’accessibilité, la puissance narrative et la conception magistrale des quêtes secondaires. L’identité de The Witcher restera pleinement la sienne. Il s’agit plutôt d’une évolution délibérée et sélective.

La profondeur narrative a été synthétisé. Et la narration a été centrée sur les personnages de la saga avec des systèmes qui invitent à ralentir. Le joueur peut s’engager profondément. De ce fait; The Witcher 4 pourrait incarner une maturation bienvenue de la licence. Pour les fans de longue date, ce ne serait pas une trahison. Mais l’aboutissement de ce que la série a toujours promis : un monde sombre et complexe où chaque victoire se mérite.

