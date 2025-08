The Witcher 3 : cette scène cachée que vous n’avez jamais vu a été révélé après 1000h de jeu

Dix ans après sa sortie, The Witcher 3 : Wild Hunt n’a pas fini de surprendre ses fans. Et dernièrement, un joueur a récemment partagé sa découverte insolite. Après plus de 1 000 heures de jeu, il a découvert qu’il possible de voir une scène cachée inédite dans The Witcher 3 !

Pourtant, l’action a réalisé est anodine : sauver un homme condamné au bûcher par les chasseurs de sorcières de Redania, aux portes de Novigrad ! Cela paraît étonnant, mais c’est une scène passée inaperçue pour la majorité des joueurs, tant elle est facile à manquer si l’on ne s’attarde pas dans les ruelles de la ville au bon moment.

Moritz Diefenthel : un sorcier sauvé des flammes

Dans The Witcher 3 : Wild Hunt, pour voir « la » scène cachée que personne n’a encore vue, il faut sauver une personne spécifique et l’homme en question n’est autre que Moritz Diefenthel, un sorcier arrêté pour pratique de la magie.

Si certains joueurs avaient déjà découvert qu’il était possible de l’arracher aux flammes, la vidéo partagée sur Reddit par Skip13ayles a révélé une réplique secrète de Geralt. Après la quête « A Matter of Life and Death », le Loup Blanc peut en effet conseiller à Moritz de rejoindre Triss Merigold, qu’il avait insultée lors d’un bal masqué. Une interaction subtile qui enrichit encore la narration déjà dense du jeu.

Une pépite pour les fans de Triss Merigold

Cette scène cachée dans The Witcher 3 : Wild Hunt prend tout son sens si le joueur enchaîne avec la quête « Now or Never ». Dans celle-ci, on apprend que Moritz a bien fui Redania avec les autres mages, échappant ainsi à la tyrannie du roi Radovid. C’est alors une conclusion satisfaisante pour ceux qui s’investissent dans le sort des personnages secondaires. De plus, c’est une preuve que CD Projekt Red a truffé son chef-d’œuvre de petites histoires qui attendent encore d’être dénichées.

The Witcher 3, un jeu qui vieillit (trop) bien

Sorti en 2015, The Witcher 3: The Wild Hunt reste une référence du monde ouvert, grâce à ses quêtes riches et ses multiples possibilités d’interaction. Avec ses mises à jour post-sortie, comme le mode New Game+, ce jeu vidéo continue d’offrir des expériences inédites même après des centaines d’heures de jeu. Et la découverte tardive de cette scène cachée par un joueur prouve que, malgré une carte immense, ce sont parfois les détails les plus discrets qui marquent les esprits.

Et dans The Witcher 4 ?

Sinon, alors que le quatrième opus de The Witcher est en développement, les fans se demandent si Ciri, qui devrait prendre la relève de Geralt, héritera de ces moments de bravoure subtils. Une chose est sûre : si The Witcher 3 cache encore des secrets après tant d’années, son successeur a de quoi nous réserver bien des surprises. En attendant, Novigrad n’a pas fini de livrer ses mystères…

