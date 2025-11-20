KEYZ ELITE : les claviers premium selon The G-Lab

THE G-LAB enrichit sa gamme avec les claviers mécaniques KEYZ ELITE, pensés pour offrir confort, silence et performance. Une nouvelle génération de modèles premium qui place l’expérience utilisateur au centre.

Lancé ce 20 novembre à Paris, THE G-LAB dévoile une nouvelle étape de sa stratégie produit avec les KEYZ ELITE 300 et 400. Deux claviers mécaniques pensés pour un confort de frappe premium, un silence rare dans cette catégorie, et une polyvalence qui vise autant le bureau que les sessions de jeu les plus intenses. La marque française entend ainsi répondre à une demande croissante d’équipements plus soignés, plus durables et réellement personnalisables.

Une conception premium pour une frappe adoucie et maîtrisée

THE G-LAB n’a pas cherché à faire dans la surenchère technique, mais dans l’optimisation intelligente. Les deux modèles adoptent une structure gasket composée de cinq couches absorbantes, un choix habituellement réservé aux claviers enthusiast. Les switchs linéaires sont pré-lubrifiés en usine. Ils offrent une glisse immédiate tandis que le système hot-swap permet d’ajuster la sensation selon ses préférences.

Pensés pour une utilisation quotidienne variée, les KEYZ ELITE intègrent une triple connectivité : 2.4 GHz, Bluetooth et USB-C. C’est soutenue par une batterie de 4000 mAh avec près de 80 heures d’autonomie. Avec un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, la réactivité reste sous la milliseconde. C’est une caractéristique que les joueurs compétitifs sauront apprécier.

KEYZ ELITE 300 : le confort mécanique à prix maîtrisé

Avec le modèle 300, THE G-LAB propose un clavier compact et épuré qui s’adresse à ceux qui veulent accéder à une expérience mécanique haut de gamme sans exploser leur budget. Son design discret, accompagné d’un RGB plus mesuré et de touches PBT double injection, lui permet de s’intégrer facilement dans des environnements professionnels.

La marque insiste sur la versatilité du modèle : silencieux, précis et durable, il s’adapte aussi bien aux espaces de travail qu’aux setups minimalistes. Vendu 89 €, il est disponible sur le site officiel, Amazon, Boulanger ou encore C-Discount.

KEYZ ELITE 400 : une version plus affirmée pour les passionnés

Le KEYZ ELITE 400 pousse plus loin l’approche premium inaugurée par le 300. Son design, plus massif, s’accompagne d’un rétroéclairage RGB étendu qui s’exprime sous les touches et sur les flancs du châssis. La molette multimédia revisitée, plus précise, renforce son positionnement orienté créateurs et gamers.

Les composants internes ont également été revus pour mieux absorber les vibrations. Cela offre une frappe plus feutrée. Proposé à 99 €, il vise clairement les utilisateurs exigeants qui veulent un clavier performant, personnalisable et visuellement distinctif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



