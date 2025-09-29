CHERRY XTRFY MX 10.1 : clavier gaming avec 900 h d’autonomie

Le nouveau CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless redéfinit les standards du clavier gaming low-profile. Vitesse extrême, autonomie record et design premium sont au rendez-vous.

Le constructeur allemand CHERRY XTRFY lance aujourd’hui son nouveau clavier mécanique gaming, le MX 10.1 Wireless, un modèle à profil bas qui combine triple connectivité, fréquence de sondage record et autonomie hors norme. Présenté au CES 2025, ce clavier en aluminium équipé des switches CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 s’adresse aussi bien aux joueurs compétitifs qu’aux professionnels à la recherche de rapidité et de confort.

Une vitesse de frappe pensée pour l’e-sport

Avec le MX 10.1 Wireless, CHERRY XTRFY joue la carte de la performance pure. Le clavier atteint des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 8 000 Hz en filaire et 4 000 Hz en sans-fil. Concrètement, cela signifie huit rapports envoyés par milliseconde. Cela garantit une réactivité sans faille. « Nous sommes ravis de lancer le MX 10.1 Wireless. Avec ce modèle, nous repoussons les limites des claviers low-profile sur tous les plans : vitesse extrême, sensation de frappe haut de gamme, écran et molette pratiques, ainsi qu’une conception en aluminium ultra-solide », souligne Joakim Jansson, responsable des produits chez CHERRY. Cette recherche de vitesse et de précision s’inscrit dans une tendance forte du marché : les claviers low-profile ne sont plus seulement synonymes de design fin, ils deviennent de véritables armes pour l’e-sport.

Un design raffiné et durable

Le MX 10.1 Wireless ne se contente pas d’être rapide. Son châssis en aluminium et ses nouveaux switches CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 offrent une expérience de frappe fluide et silencieuse, soutenue par un lubrifiant de précision qui améliore l’acoustique. Les capuchons PBT renforcent la résistance des touches, annoncées pour plus de 100 millions d’activations. L’approche n’est pas anodine : dans un marché saturé de périphériques RGB, CHERRY mise sur la durabilité et le confort. Le format fin facilite le transport, sans sacrifier la disposition complète du clavier. On voit ici une volonté de séduire autant les joueurs en LAN que les utilisateurs intensifs au quotidien.

Connectivité et contrôle avancé

Le constructeur met aussi en avant la flexibilité. Le clavier CHERRY propose une triple connectivité : dongle 2,4 GHz, USB filaire et Bluetooth® qui peuvent gérer jusqu’à trois appareils. Une molette rotative placée à côté de l’écran LCD permet de basculer instantanément entre machines ou d’ajuster des réglages. Cet écran offre un contrôle direct sur l’éclairage RGB, les profils, la batterie et les paramètres multimédias. Ainsi, le recours au logiciel est limité. Côté autonomie, le MX 10.1 impressionne : jusqu’à 900 heures en Bluetooth® et 50 heures via le dongle en mode 4 000 Hz, grâce à sa batterie de 4 000 mAh. CHERRY confirme son ambition de rivaliser avec les ténors du marché, grâce à un design haut de gamme et à des fonctionnalités pratiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn