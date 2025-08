Gaming pro : découvrez les nouveautés chez CHERRY XTRFY

Le spécialiste allemand dévoile le MX 8.3 TKL Wireless et deux tapis de souris inédits. Une gamme pensée pour les joueurs exigeants, disponible depuis fin juillet.

CHERRY XTRFY confirme son statut de référence dans le gaming haut de gamme avec le lancement du clavier mécanique sans fil MX 8.3 TKL et des tapis GP6 et GP7. Dévoilés au CES 2025, ces produits combinent innovation technologique et matériaux premium pour offrir une expérience optimale aux joueurs compétitifs.

Un clavier conçu pour la performance et la polyvalence

Présenté pour la première fois au CES 2025, le CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless arrive enfin en magasin à 299 €. Ce clavier mécanique compact, dépourvu de pavé numérique, ne fait aucun compromis sur la qualité. « Grâce à une communication allant jusqu’à huit transmissions par milliseconde, il garantit une réactivité ultra-rapide pour le jeu compétitif », indique la marque. Trois modes de connexion sont proposés : filaire, clé USB 2,4 GHz et Bluetooth® pour connecter simultanément jusqu’à trois appareils.

Avec un taux d’interrogation de 4 000 Hz sans fil et 8 000 Hz en filaire, l’expérience s’annonce taillée pour l’e-sport. L’ergonomie a également été soignée. Une molette intuitive et un écran intégré permettent d’ajuster l’éclairage RVB, les profils utilisateurs ou encore de vérifier la vitesse de frappe (APM). Cette polyvalence confirme l’ambition de CHERRY XTRFY : séduire les joueurs professionnels comme les passionnés avertis.

Un nouveau switch optimisé pour l’endurance et la précision

Le MX 8.3 TKL Wireless intègre la nouvelle génération de switches mécaniques CHERRY MX2A, conçus pour offrir une frappe plus fluide et silencieuse. Ces composants bénéficient d’un lubrifiant appliqué avec précision et d’un ressort repensé. Cela offre « un meilleur confort acoustique et une durée de vie de 100 millions de frappes » selon la marque. Les switches sont interchangeables à chaud, sans soudure. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leur clavier en fonction de leur style de jeu.

L’accent est mis sur le confort de frappe, assuré par un joint spécial et un rembourrage multicouche qui atténuent efficacement les vibrations parasites. Un détail qui compte pour les sessions prolongées où confort et performance vont de pair. Cela confirme la tendance actuelle ! Les fabricants rivalisent d’innovations pour transformer le clavier en un véritable outil de précision, bien au-delà d’un simple périphérique.

GP6 et GP7 : des tapis pensés pour la maîtrise des micro-mouvements

Pour compléter l’expérience, CHERRY XTRFY lance également deux tapis de souris premium : le GP6 et le GP7. Le premier mise sur une surface ultra-lisse, tandis que le second innove avec un revêtement enrichi au graphène, « un matériau 200 fois plus résistant que l’acier ». Conçue pour durer et offrir une glisse parfaite, cette technologie répond aux standards élevés des joueurs professionnels.

Les deux modèles (460 x 400 x 4 mm) sont dotés d’une base en caoutchouc extra-souple. Cela améliore le confort et la précision. Leur conception permet des mouvements rapides et offre une résistance progressive. Ce niveau de précision renforce le contrôle des micro-mouvements, un avantage décisif dans les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. Disponibles depuis le 29 juillet 2025, ils s’affichent à 29 € pour le GP6 et 39 € pour le GP7.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn