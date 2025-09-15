J’ai testé le Cherry XTRFY MX 8.3 TKL : un clavier gamer pro à la hauteur de sa réputation ?

Le Cherry XTRFY MX 8.3 TKL Wireless promet le meilleur du clavier mécanique pour les joueurs exigeants. Son design se veut premium, son ergonomie étudiée et sa réactivité fulgurante.

Toutefois, avant de juger, je voulais savoir si l’écran intégré et ses trois modes de connexion suffisent à justifier ce positionnement haut de gamme. Est-il aussi confortable qu’il est rapide ? Je l’ai utilisé en jeu, en bureautique et en usage mixte pour vous donner mes ressentis.

Caractéristiques techniques

Format : Clavier compact TKL (sans pavé numérique)

: Clavier compact TKL (sans pavé numérique) Connexions disponibles : Sans fil 2,4 GHz (avec dongle), Bluetooth, USB‑C filaire

: Sans fil 2,4 GHz (avec dongle), Bluetooth, USB‑C filaire Taux de rafraîchissement : Jusqu’à 4 000 Hz en sans fil, 8 000 Hz en filaire

: Jusqu’à 4 000 Hz en sans fil, 8 000 Hz en filaire Structure : Châssis en aluminium, montage sur mousse (structure “gasket”) pour un confort de frappe amorti

: Châssis en aluminium, montage sur mousse (structure “gasket”) pour un confort de frappe amorti Switches : Cherry MX2A Red (linéaires), remplaçables à chaud (hot‑swappable), durabilité 100 millions de frappes

: Cherry MX2A Red (linéaires), remplaçables à chaud (hot‑swappable), durabilité 100 millions de frappes Touches : PBT double-injection, résistantes à l’usure

: PBT double-injection, résistantes à l’usure Écran intégré : Afficheur LCD pour suivre la batterie, les modes, le rétroéclairage, les profils et le taux de frappe

: Afficheur LCD pour suivre la batterie, les modes, le rétroéclairage, les profils et le taux de frappe Molette multifonction : Contrôle du son, de la lumière ou des fonctions système

: Contrôle du son, de la lumière ou des fonctions système Rétroéclairage : RGB individuel par touche, entièrement personnalisable

: RGB individuel par touche, entièrement personnalisable Technologie anti-ghosting : N‑Key Rollover (NKRO)

: N‑Key Rollover (NKRO) Batterie : 4 600 mAh – jusqu’à 55 h d’autonomie en mode sans fil 2,4 GHz

: 4 600 mAh – jusqu’à 55 h d’autonomie en mode sans fil 2,4 GHz Profils utilisateur : Jusqu’à 3 profils enregistrables directement sur le clavier

Dès que je l’ai posé sur mon bureau, le Cherry XTRFY MX 8.3 TKL m’a impressionnée par sa robustesse. Le châssis en aluminium inspire confiance, renforcé par une structure “gasket” et un rembourrage interne qui amortit chaque frappe. De plus, le format TKL, plus compact, libère de l’espace sur le bureau. En même temps, il conserve une construction sérieuse et un poids conséquent de 1,25 kg.

J’ai aussi découvert l’écran LCD intégré à droite, associé à une molette multifonction. Il permet de régler le rétroéclairage, de jongler entre connexions, d’ajuster le volume ou de changer de profil en quelques secondes. Pas besoin de logiciel ici. Tout se règle directement, avec une sobriété qui reste à la fois esthétique et pratique.

Utilisation du Cherry XTRFY MX 8.3 TKL au quotidien : frappe, confort et polyvalence

En frappant mes premières lignes, j’ai immédiatement apprécié la fluidité des switches Cherry MX2A Red. Leur linéarité rend la frappe agréable, légère, mais toujours précise, ce qui est idéal autant pour écrire longtemps que pour jouer. D’ailleurs, les touches en PBT double-shot ajoutent un vrai confort et donnent un ressenti plus haut de gamme.

Côté connectivité, j’ai aimé pouvoir choisir selon mes besoins : filaire en 8 000 Hz, sans fil 2,4 GHz en 4 000 Hz ou Bluetooth multitâche. Passer du PC à la console ou au mobile se fait en douceur, sans perte de réactivité. L’autonomie, elle, tient largement ses promesses : environ 55 heures en dongle et encore plus en Bluetooth.

Gaming, travail, création : ce que ça change

En jeu, le Cherry XTRFY MX 8.3 TKL ne déçoit pas. Sa réactivité est bluffante, même en sans-fil, et je n’ai pas perçu de latence gênante. Chaque frappe est instantanée et fiable, ce qui est clairement un réel atout en situation compétitive.

En bureautique, il se montre tout aussi convaincant. La frappe reste fluide, silencieuse et confortable, surtout grâce à sa construction amortie. J’ai apprécié le fait de pouvoir ajuster rapidement les réglages depuis le clavier gaming lui-même, sans dépendre d’un logiciel tiers.

Ceci dit, tout n’est pas parfait pour autant. Avec sa hauteur de 44 mm, j’ai parfois senti une légère fatigue au niveau des poignets après plusieurs heures d’utilisation. De même, sa finition mate, élégante au départ, se révèle sensible aux traces et aux rayures, ce qui gâche un peu l’impression premium. Quant au logiciel companion, il reste trop limité : uniquement disponible sous Windows et proposant très peu de possibilités de personnalisation.

Comparaison et positionnement face à la concurrence

Les principaux atouts du Cherry XTRFY MX 8.3 TKL Wireless sont son design robuste, son écran LCD intégré, sa molette multifonction et sa connectivité complète. De plus, son taux de rafraîchissement, jusqu’à 8 000 Hz en filaire, le positionne dans le haut du panier pour un usage compétitif.

Cependant, il montre ses limites face aux claviers à technologie Hall Effect. Ces modèles proposent des fonctionnalités plus avancées : une personnalisation extrême avec des points d’activation réglables, une durabilité presque illimitée et une frappe encore plus fluide. J’ai eu l’occasion de tester des références comme le Wooting 80HE, et la différence se fait sentir, notamment grâce à un logiciel beaucoup plus complet.

En comparaison, le Cherry mise sur une approche classique, mais maîtrisée. Il séduit par sa finition, sa solidité et la précision de sa mécanique. Toutefois, il reste moins personnalisable et parfois plus cher que des concurrents plus modernes et plus flexibles.

Ce que disent les autres utilisatrices et utilisateurs

Les retours que j’ai consultés sur le Cherry XTRFY MX 8.3 TKL Wireless confirment mes impressions. Beaucoup saluent la qualité de fabrication, la réactivité et le confort d’utilisation. Cependant, certains reprochent aux switches mécaniques de sembler dépassés face aux technologies magnétiques récentes.

Le logiciel, jugé trop simple et limité à Windows, revient également comme un point faible. D’autres trouvent que le design, trop marqué “gamer”, ne plaira pas à tout le monde. Quant à la surface mate, elle s’abîme un peu trop facilement pour un produit de ce prix.

