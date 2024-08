The Dark Knight Rises : devait-il y avoir un Joker en image de synthèse dans le film ?

Presque une décennie après, les fans se demandent si le Joker de Heath Ledger n'aurait pas dû apparaître en image de synthèse dans The Dark Knight Rises. Le débat n'est pas encore clos et voici la raison.

C'était en 2012, la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan sort son troisième volet, The Dark Knight Rises ! Alors que les fans du Chevalier Noir semblent acclamer la sortie de ce troisième opus, beaucoup se demandaient si le Joker, l'ennemi emblématique de Batman, n'allait pas faire une apparition même brève.

Après tout, le Joker avait marqué les esprits dans The Dark Knight sorti en2008 grâce à la performance remarquable de Heath Ledger. L'acteur a même reçu un Oscar posthume pour son interprétation. Alors, dix ans après, pourquoi le Joker de Heath Ledger n'avait pas été recréé en image de synthèse dans ce troisième film ? Les réponses dans ce qui suit !

The Dark Night Rises : l'héritage légué par Heather Ledger

Après avoir terminé le tournage de The Dark Knight en 2008, Heath Ledger est décédé tragiquement. Cependant, sa prestation du Joker est devenue légendaire, laissant une empreinte indélébile sur le personnage et sur l'univers cinématographique de Batman.

La performance de Ledger était si puissante que de nombreux fans et critiques ont estimé que ce serait presque un sacrilège de tenter de le recréer ou de le remplacer dans le film suivant. C'est la raison pour laquelle l'idée de réaliser une image de synthèse dans The Dark Knight Rises a été écartée par la production.

Un choix pour préserver l'authenticité et le réalisme dans le film

Si vous êtes un fan de Nolan et de ses œuvres, vous avez sûrement compris son approche réaliste dans le milieu du cinéma. Cela est d'autant plus vrai dans la trilogie Batman. Le réalisateur a limité autant que possible l'utilisation des effets spéciaux dans les films de super-héros. L'objectif c'est d'apporter une touche beaucoup plus authentique et naturelle à ses films.

Du coup, recréer un personnage aussi complexe que le Joker en image de synthèse aurait tranché avec cette philosophie. Une image de synthèse de Heath Ledger ne matcherait pas avec un univers plus réel de Batman.

The Dark Knight Rises, une intrigue conçue exclusivement autour de Bruce Wayne

L'autre raison qui a fait que Nolan n'a pas choisi l'utilisation d'une image de synthèse dans The Dark Knight Rises c'est surtout parce que le film aborde un arc narratif différent des deux premiers films. Ce dernier se concentre surtout sur Bruce Wayne alias Batman. De ce fait, introduire le Joker, même brièvement, aurait pu altérer la dynamique narrative du film. Nolan a préféré se concentrer sur de nouveaux antagonistes, tels que Bane (Tom Hardy) et Talia al Ghul (Marion Cotillard), pour clore la saga en beauté.

Les apparitions posthumes en CGI : une pratique courante à Hollywood ?

Il faut croire que l'utilisation des images de synthèse posthumes est une pratique courante dans l'industrie cinématographique. Cela a été le cas pour Rogue One: A Star Wars Story avec Peter Cushing en 2016. Nous avons pu aussi le constater dans Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019. En effet, Carrie Fisher avait été ressuscitée sous forme numérique pour une scène. Il faut cependant noter que ces images ont été sujet à controverse. Cela s'explique certainement par leur manque d'authenticité mais surtout d'altération de l'image de l'acteur du temps de son vivant.

Alors pour répondre à notre question au tout début de cet article, le Joker de Heath Ledger n'a pas été recréé en image de synthèse dans The Dark Knight Rises pour une question d'éthique. Si Nolan a exclu ce choix c'est surtout pour respecter la mémoire de l'acteur et de l'intégrité de son œuvre. Quoi qu'il en soit, la trilogie a bien été clôturée en beauté malgré l'absence du Joker. Sinon, Arthur Fleck sera de retour dans Joker Folie à Deux. Ce petit bijou cinématographique marquera la rentrée avec un Joaquin Phoenix qui pètera la forme !

