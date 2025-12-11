The Copenhagen Test : Simu Liu dans la peau d’un espion dont le cerveau a été piraté

Votre esprit n’est plus à vous, bienvenue dans The Copenhagen Test ! Simu Liu, star de Shang-Chi, a échangé les anneaux magiques contre un rôle glaçant : celui d’Alexander Hale, un analyste dont le cerveau a été piraté.

Des hackers voient et entendent tout par ses yeux, le transformant en taupe malgré lui. Entre combats épiques et romance suspecte, la nouvelle série de Peacock promet un thriller d’espionnage cérébral et haletant. Préparez-vous à douter de chaque pensée.

The Copenhagen Test : quand votre cerveau devient une arme de trahison massive

La première bande-annonce officielle de The Copenhagen Test est là, et elle promet un thriller d’espionnage haletant. Simu Liu, star de Shang-Chi, incarne Alexander Hale, un analyste des services de renseignement dont la vie bascule lorsqu’il découvre une vérité terrifiante : son cerveau a été piraté.

Des hackers mystérieux voient et entendent tout ce qu’il perçoit, utilisant cet accès total pour le transformer, à son insu, en taupe au sein même du gouvernement américain. La question qui ouvre le trailer donne le ton : « Depuis combien de temps commettez-vous un acte de trahison ? »

Une mission périlleuse entre confiance et mensonge

Plutôt que de colmater la brèche, les supérieurs d’Alexander décident de garder le piratage actif. Leur plan ? Piéger les ennemis en utilisant Alexander comme appât. Pour ce faire, l’opératrice Michelle, jouée par Melissa Barrera (Scream), simule une relation amoureuse avec lui.

Leur complicité feinte doit servir à remonter jusqu’aux hackers et prouver la loyauté d’Alexander. Mais la frontière entre la fiction et les sentiments réels s’annonce dangereusement mince. C’est une dualité que Simu Liu compare à l’émission Love Island : un spectacle sous surveillance où une authenticité pourrait émerger.

Le choix ultime : la mission ou une vie

Le trailer dévoile une suite d’actions palpitantes, où Alexander et Michelle enchaînent les combats au corps-à-corps contre des ennemis innombrables. Entre deux cascades, les enjeux personnels percent : Alexander s’enregistre en jurant qu’il n’a pas trahi son pays.

Tandis que Michelle lance la sentence qui plane sur toute la série : « Soit on sauve la mission, soit on sauve sa vie. » Cette ligne résume le dilemme constant qui animera la série. C’est celui de naviguer entre devoir, survie et loyautés contradictoires, alors que chaque pensée d’Alexander est potentiellement à livre ouvert.

Une distribution et une équipe créative de choc

Autour de Simu Liu et Melissa Barrera, la distribution est solide avec Sinclair Daniel, Brian d’Arcy James, Mark O’Brien et Kathleen Chalfant. Derrière la caméra, la série a été créée par Thomas Brandon, qui partage le rôle de showrunner avec Jennifer Yale. Le producteur exécutif n’est autre que le maître de l’horreur James Wan, garantissant une tension soignée. Cette équipe promet un mélange réussi de suspense high-tech et de tensions humaines.

Une sortie imminente sur un air de conspiration

Les huit épisodes de The Copenhagen Test débarqueront sur Peacock le 27 décembre 2025. C’est l’idéal pour un marathon de fin d’année sous tension. En attendant, Simu Liu se prépare à reprendre son rôle de Shang-Chi dans Avengers: Doomsday prévu pour 2026.

Alors que Melissa Barrera enchaînera avec le drame artistique The Collaboration et le thriller de survie Black Tides. Mais d’ici là, tous les regards seront braqués sur Alexander Hale. Il est contraint de mener une mission impossible alors que son esprit n’est plus le sien. Préparez-vous à douter de chaque pensée.

