Après Shang-Chi, Simu Liu s’attaque à l’adaptation de Sleeping Dogs au cinéma !

Simu Liu a annoncé travailler sur l’adaptation cinématographique du jeu vidéo culte Sleeping Dogs. L’acteur est célèbre pour son rôle dans Shang-Chi et les Dix Anneaux. Ce projet intervient après l’annulation du film de Donnie Yen, et l’acteur prend désormais la tête de l’adaptation hollywoodienne.

Une adaptation de Sleeping Dogs par Simu Liu

Sleeping Dogs est un jeu vidéo d’action qui se déroule dans les rues de Hong Kong. Les joueurs incarnent Wei Shen, un policier infiltré dans le milieu criminel. Ce jeu se distingue d’abord par ses séquences de combat fluides ainsi que ses courses-poursuites effrénées. Il offre également une immersion totale dans un univers aux inspirations de films d’action comme ceux de John Woo.

Sleeping Dogs a connu un immense succès, mais aucune adaptation cinématographique n’a vu le jour avant celle de Simu Liu. Naturellement, on a eu vent de plusieurs tentatives, mais pas un seul résultat à ce jour. Avec l’acteur de Shang-Chi (qui a aussi joué dans le film Barbie) à la barre du projet, les fans espèrent enfin voir ce jeu culte prendre vie sur grand écran.

Liu a confirmé récemment qu’il travaille avec Square Enix, le créateur du jeu, pour développer ce film tant attendu. Il s’était déjà montré intéressé par l’idée en 2022, et il a depuis fait part de son enthousiasme pour l’adaptation. Le film promet d’attirer un large public grâce à l’expérience d’action cinématographique de l’acteur.

Une production ambitieuse pour une histoire riche

Simu Liu a révélé qu’il collabore avec la société de production Story Kitchen pour réaliser le film Sleeping Dogs. Story Kitchen se spécialise dans les projets de jeux vidéo et est impliquée dans plusieurs autres adaptations majeures comme It Takes Two. La production promet, par conséquent, une approche moderne et dynamique pour le film. Elle portera également une attention particulière aux scènes d’action, fidèle à l’esprit du jeu.