The Batman vs Clayface : quels sont les projets de films du DCU de James Gunn ?

Clayface était initialement pressenti pour être l’antagoniste principal du film The Batman II que réalise Matt Reeves. Les plans ont néanmoins évolué. Désormais, le personnage aura droit à son propre long-métrage au sein du DC Universe (DCU). On peut alors s’attendre à une plongée sombre et inédite dans l’histoire de ce méchant complexe.

Clayface, du film The Batman II à une aventure solo

Clayface, aussi appelé Gueule d’Argile, devait apparemment occuper une place centrale dans The Batman II. Il aurait dû incarner une menace physique et psychologique redoutable pour le Chevalier Noir de Robert Pattinson. Sa capacité unique à transformer son apparence et son corps aurait offert une dynamique intéressante à l’intrigue. Cela dit, le développement d’un film solo qui lui est dédié a changé la donne. Il se retrouve relégué hors de l’univers de Matt Reeves pour s’intégrer pleinement au DCU.

Le personnage de Clayface, qui devait être le méchant principal dans The Batman II, aura ainsi droit à son propre film. Il devrait sortir le 11 septembre 2026 et sera sous la direction de James Watkins. Quant à l’écriture, Mike Flanagan s’en charge.

Ils présentent le projet comme une histoire d’horreur hollywoodienne qui se centre sur un acteur de séries B. Ce dernier, désespéré de rester sous les projecteurs, s’injecte une substance mystérieuse. Cette décision le transforme littéralement et il obtient le pouvoir de remodeler son visage et son corps. Petit hic : son choix le condamne aussi à une existence de créature d’argile terrifiante.

Une nouvelle ère pour les adaptations de DC Comics

Le fait de donner à Clayface son propre film en dehors de The Batman II montre que DC Studios veut diversifier les genres et les récits. Cette fois, l’intrigue est axée sur l’horreur et le thriller psychologique. Elle a donc tout ce qu’il faut pour renouveler le traitement des méchants emblématiques de l’univers de Batman. Cette approche fait penser à la tendance actuelle dans les films de super-héros. Ils partent de plus en plus vers des histoires plus sombres et compliquées.

Bref, ce film sur Clayface s’annonce obscur et tragique, fidèle à la vision de Flanagan. Malgré les rumeurs, James Gunn a néanmoins dit qu’ils n’ont encore officialisé aucun casting. Cette affirmation écarte notamment les spéculations sur Daniel Radcliffe, star de la saga Harry Potter, dans le rôle principal.

