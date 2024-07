The Acolyte : les problèmes avec la série Star Wars enfin dévoilés

Quels sont ces problèmes dans The Acolyte, la série Star Wars, qui divisent les fans en ce moment ? Si vous avez suivi de près ce combat de longue date opposant les Sith et les Jedi, ces points vont certainement vous surprendre. Alors, sans plus attendre, prenez place et continuez votre lecture !

The Acolyte, la nouvelle série prometteuse de l'univers Star Wars, suscite de nombreuses attentes chez les fans. Plongée dans l'ère de la Haute République, elle promet mystères et révélations. Cependant, certains problèmes menacent de ternir l'expérience des fandoms. Voici donc ces problèmes majeurs auxquels la série est confrontée et que Disney Plus doit prendre au sérieux !

Une époque mal explorée : la Haute République à peine effleurée

La série est située à la fin de l'ère de la Haute République, environ 100 ans avant « La Menace Fantôme ». Pourtant, beaucoup de fans espéraient une exploration plus profonde de cette époque, riche en paix et prospérité, plutôt que sa chute imminente​ ! Malgré cela, la showrunner de la série, Leslye Headland, envisage des saisons supplémentaires qui parleraient davantage de cette époque. Le seul souci c'est que la série Star Wars pourrait trop empiéter sur l'ère de la trilogie des préquelles.

Les Jedi entachés : une image ternie par des actes douteux

Parmi les problèmes rencontrés dans la série The Acolyte, il faut noter la représentation des Jedi. En effet, ces derniers sont vus de manière négative, contrairement à l'image héroïque que les fans chérissent depuis longtemps.

La clé du mystère reste la vérité sur ce qui s'est réellement passé sur Brendok, la planète où sont nées Osha et Mae. La soif de vengeance de Mae et son envie de tuer les Jedi qui ont stationné sur sa planète à cette époque vient amplifier ce doute. Si ces derniers sont réellement impliqués dans le meurtre des sorcières de Brendok, cela pourrait entacher la franchise dans son ensemble.

Problèmes dans The Acolyte : disparitions prématurées des personnages Star Wars

La série est critiquée pour l'élimination rapide des personnages, notamment avec la mort du maître Jedi Indara dès le premier épisode. Cette tendance ne s'est pas arrêtée à ce mort, puisque dans le deuxième épisode nous pouvons aussi retrouver le maître Jedi Torbin assassiné. Avec ses morts, le public ressent un manque cruel de développement et d'attachement.

Entre temps, cela crée une dynamique où les pertes semblent dénuées de sens, affectant l'engagement émotionnel des spectateurs. Du coup, si les créateurs envisagent un deuxième volet pour The Acolyte, les morts prématurés doivent être revus à la baisse !

Des épisodes trop courts : une narration comprimée

The Acolyte souffre également de quelques problèmes liés non pas au contenu mais à la structure. Si nous prenons l'exemple de l'épisode 6, ce dernier comprenait trois intrigues distinctes : Osha est piégée sur la planète inconnue avec Qimir, Mae trompe Maître Sol en se faisant passer pour Osha, et le Maître Jedi Vernestra Rwoh conduit un groupe de Jedi à Khofar pour découvrir ce qui s'est passé sur la planète.

Alors que le récit semble promettre des intrigues captivantes, l'épisode 6 n'a duré que 30 minutes. Ce temps est trop court pour explorer l'histoire et donner du pep's à chaque intrigue. On se demande si cela n'est pas fait exprès mais dans quel but ? D'autant plus que ce problème est rencontré dans chaque épisode de The Acolyte !

Des Sith trop glamour dans The Acolyte : des problèmes édulcorés !

Dans The Acolyte, les Sith sont séduisants avec un corps de rêve ! Cela est le cas de Qimir, lorsque les créateurs de la série ont tourné différents scènes mettant en avant ses muscles parfaitement sculptés. Si vous en doutez, il faudrait certainement revoir l'épisode 6 de The Acolyte, lorsque le Sith s'est déshabillé devant Osha et est resté torse nu.

Vous vous demandez sûrement quel est le problème, étant donné que les méchants avec un visage angélique et un corps de rêve séduisent le public ? Le hic c'est que Star Wars a utilisé cette image une fois de trop ! Cela a été le cas de Hayden Christensen en Dark Vador mais aussi de Kylo Ren. Bourreaux des cœurs au torse nu, le public semble en avoir assez vu !

