J’ai testé le SSD Lexar PLAY 2280 ! Une solution d’extension de stockage performante pour la PS5 ?

Les jeux vidéo modernes sont de plus en plus volumineux, avec des titres qui dépassent fréquemment les 100 Go. L’extension de stockage sur PlayStation 5 devient alors un sujet qui revient chez les joueurs. L’espace disponible fond à vue d’œil. Il est aujourd’hui nécessaire d’installer un SSD NVMe pour pallier ce problème. Mais encore faut-il choisir le bon modèle.

Avec le Lexar PLAY 2280, la promesse est simple : une compatibilité parfaite avec la console de Sony et des performances de haut niveau. Pour vérifier s’il respecte ses engagements, je l’ai soumis à une batterie de tests en conditions réelles. Alors, ce SSD est-il à la hauteur des attentes des gamers exigeants ? Réponse dans les lignes suivantes.

Caractéristiques techniques

Capacités disponibles : 2 To, 4 To, 8 To

: 2 To, 4 To, 8 To Format : M.2 2280 (compatible avec la PS5 et les PC équipés d’un port NVMe)

: M.2 2280 (compatible avec la PS5 et les PC équipés d’un port NVMe) Interface : PCIe 4.0 x4 (NVMe)

: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Vitesses de transfert : Jusqu’à 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture

: Jusqu’à 7400 Mo/s en lecture et 6500 Mo/s en écriture Température de fonctionnement : De 0 °C à 70 °C

: De 0 °C à 70 °C Température de stockage : De -40 °C à 85 °C

: De -40 °C à 85 °C Résistance aux chocs : Supporte jusqu’à 1500 G (durée de 0,5 ms)

: Supporte jusqu’à 1500 G (durée de 0,5 ms) Résistance aux vibrations : Testé sur une plage de 10 à 2000 Hz avec une résistance de 20 G

: Testé sur une plage de 10 à 2000 Hz avec une résistance de 20 G Dimensions : 80 x 24 x 10 mm

: 80 x 24 x 10 mm Endurance : Jusqu’à 3200 To écrits (TBW) pour la version 4 To

: Jusqu’à 3200 To écrits (TBW) pour la version 4 To Fiabilité : Durée de vie estimée à 1,5 million d’heures

: Durée de vie estimée à 1,5 million d’heures Poids : Environ 59 g

Unboxing et premières impressions

Dès que j’ouvre la boîte, je ressens cette petite excitation qui accompagne toujours la découverte d’un nouveau matériel high-tech. Le packaging est sobre, efficace, sans fioritures inutiles. Le Lexar PLAY 2280 est bien protégé. Il est accompagné d’un fascicule d’installation rapide en français, qui détaille les précautions d’usage et rappelle que la garantie est de cinq ans. Rien de superflu, mais l’essentiel est là.

Visuellement, il fait forte impression. Son dissipateur thermique intégré est un vrai atout pour éviter toute surchauffe et assurer des performances optimales sur le long terme. Avec son design noir minimaliste et son format M.2 NVMe 2280, il semble taillé sur mesure pour la PlayStation 5. Pas de fioritures, juste de l’efficacité. Maintenant, place aux choses sérieuses : l’installation.

Installation sur la PlayStation 5 : simple et rapide

Si vous n’avez jamais installé de SSD dans une console, pas d’inquiétude, c’est bien plus simple qu’il n’y paraît. Une fois la PS5 éteinte et le capot retiré, il suffit de localiser l’emplacement dédié. Puis, dévissez le cache métallique et insérez le Lexar PLAY 2280 dans le slot M.2. Il s’enclenche avec un petit clic rassurant, signe qu’il est bien en place.

Un dernier coup de tournevis pour fixer l’ensemble, on referme le cache, on remet le capot de la console et on rallume la PS5. Immédiatement, un message apparaît à l’écran pour formater le SSD. L’opération ne prend que quelques secondes, et voilà : 2 To de stockage supplémentaires prêts à l’emploi. Rapide, efficace, sans mauvaise surprise.

Spécificités clés : du sérieux sous le capot

Le Lexar PLAY 2280 s’annonce comme une solution haut de gamme pour étendre le stockage de la PS5. Sur le papier, il coche toutes les cases avec des performances qui dépassent largement les recommandations de Sony. Il promet notamment une vitesse de lecture de 7400 Mo/s et une écriture à 6500 Mo/s.

Ces chiffres laissent présager des transferts de fichiers ultra-rapides. De plus, avec To de stockage, il offre une belle marge pour télécharger et stocker les jeux les plus gourmands sans avoir à jongler avec les suppressions. La vraie question reste de savoir ce que les performances donnent en conditions réelles. Et c’est exactement ce que je vais vérifier.

Performances en jeu : du lourd dès les premiers tests

Pour évaluer ses capacités, j’ai testé le Lexar PLAY 2280 avec plusieurs jeux connus pour leur gourmandise en stockage et en rapidité d’accès aux données. J’ai donc choisi Astro-S Playroom, parfait pour mesurer la rapidité des temps de chargement. Ratchet & Clank: Rift Apart, lui, a mis à l’épreuve la fluidité des transitions instantanées entre les mondes. Avec Street Fighter 6, la réactivité est primordiale. Enfin, Until Dawn a permis d’observer comment le SSD gère les nombreux chargements entre les scènes.

Verdict ? Les performances sont bluffantes. Les temps de chargement sont identiques à ceux du SSD interne de la PS5, ce qui confirme qu’il répond parfaitement aux exigences de la console. Là où il se distingue réellement, c’est dans la vitesse des transferts. Déplacer un jeu de 100 Go du SSD interne vers le Lexar PLAY 2280 prend moins d’une minute. C’est pratiquement deux fois plus rapide que certains SSD concurrents.

Même après plusieurs heures de jeu, aucune chute de vitesse n’a été constatée. Son dissipateur thermique fait bien son travail. La console reste fluide, et le SSD garde une température stable, sans surchauffe excessive.

Comparatif avec d’autres SSD : où se situe le Lexar PLAY 2280 ?

Pour mieux situer ce disque dur moderne, j’ai comparé ses performances avec celles de deux autres SSD. Face au SSD interne de la PS5, il ne présente aucune différence en termes de temps de lancement des jeux. C’est une excellente nouvelle.

Face à un SSD AORUS NVMe Gen4, il se révèle deux fois plus rapide pour les transferts de données. Autrement dit, le Lexar PLAY 2280 s’en sort beaucoup mieux en transfert de données. Il réduit drastiquement le temps d’attente lors du déplacement de fichiers volumineux. Clairement, Lexar frappe fort en proposant un SSD rapide et stable, qui se positionne parmi les meilleurs du marché pour une utilisation sur PS5.

Température et bruit : un SSD discret et bien refroidi

Un SSD performant, c’est bien. Un SSD qui ne surchauffe pas, c’est encore mieux. Après des sessions prolongées, le Lexar PLAY 2280 ne dépasse jamais une température critique. Il devient tiède, mais jamais brûlant, ce qui témoigne d’une excellente gestion thermique.

Autre point appréciable : aucun bruit parasite. Certains SSD peuvent générer un léger sifflement électronique, mais ici, rien à signaler. Le jeu reste totalement immersif, sans la moindre nuisance sonore.

Prix et rapport qualité/prix : un investissement malin ?

Proposé autour de 147 € pour 2 To, ce Lexar PLAY 2280 se situe dans la moyenne haute des SSD compatibles PS5. Pourtant, au regard de ses performances, de sa stabilité et de sa gestion thermique, il se démarque clairement.

Certains concurrents affichent des vitesses moindres pour un prix équivalent, voire supérieur. En comparaison, le Lexar PLAY 2280 offre une alternative ultra compétitive. Un investissement intelligent pour ceux qui veulent un stockage rapide et fiable sans exploser leur budget.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn