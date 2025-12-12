Terminator 2D: No Fate vaut-il le coup pour les fans de rétro et de la saga ?

Plongée dans les tripes pixelisées des années 90, Terminator 2D: No Fate promet enfin l’adaptation 16-bits que le film mythique aurait dû avoir.

Mais derrière son style rétro impeccable et son amour évident pour la saga, se cache une expérience étonnamment brève. Alors, ce jeu est-il le rêve rétro accompli ou une mission trop expéditive pour justifier un retour dans le temps ? Enquête.

« Terminator 2D : No Fate », le jeu rétro que l’on attendait depuis 1991

Imaginez un monde où « Terminator 2 : Le Jugement Dernier » aurait eu droit, au début des années 90, à l’adaptation vidéoludique de ses rêves sur Super Nintendo ou Mega Drive. Un monde où les puzzles à tuiles glissantes n’auraient jamais souillé l’honneur de Sarah Connor.

Ce monde, c’est précisément celui que les artisans rétro du studio Bitmap Bureau ont voulu créer avec « Terminator 2D : No Fate ». Leur mission était limpide : offrir enfin la grande adaptation 16-bits que les fans méritaient, mais que les limitations techniques et les « cash grabs » de l’époque ne permirent jamais de voir le jour.

Un voyage dans le temps pixelisé

Dès les premières secondes, le ton est donné. L’esthétique soignée, les animations détaillées et la bande-son qui reprend les thèmes iconiques du film plongent le joueur dans un authentique fossile des années 90, mais d’une qualité qui aurait fait rougir de jalousie les productions de l’époque. Chaque sprite, chaque décor respire l’amour du film. Ici, pas question de simple placage de licence : on sent une véritable passion pour l’univers de James Cameron, et cela fait toute la différence.

Sarah, John et le T-800 passent à l’action

Le jeu se dévore comme un bonbon acidulé rétro, rapide et varié. En à peine douze stages (sur une première partie), il vous fait incarner Sarah, John ou le Terminator protecteur, entre 1995 et 2029. La force de « Terminator 2D » réside dans son refus de s’encroûter. Il s’agit d’une véritable anthologie interactive des grandes scènes du film, mais qui s’accorde le droit de prendre quelques libertés bienvenues pour étoffer son bestiaire de boss.

Ainsi, le tutoriel vous met aux prises avec Sarah contre un colosse nommé « Bandit Bob » et son minigun, avant d’enchaîner sur des séquences aux gameplay surprenamment diversifié. L’évasion de l’hôpital Pescadero mêle infiltration discrète et courses effrénées. Le combat de bar du T-800 se transforme en un petit beat’em up aux commandes complètes et satisfaisantes. Une section en véhicule vous fait slalomer dans le trafic de Los Angeles. Chaque scène, même éphémère, introduit sa petite mécanique, empêchant toute monotonie.

Une durée de vie à géométrie variable

La concision du jeu est peut-être son point le plus surprenant. Sur le mode Facile, une partie peut être bouclée en moins d’une heure. Une brièveté qui surprend, mais que les développeurs ont intelligemment compensée. Plusieurs modes de difficulté radicalisent l’expérience, passant d’un jeu d’action accessible à un défi arcade impitoyable où chaque vie compte. Surtout, une seconde partie révèle de nouveaux stages et des embranchements narratifs menant à des fins alternatives.

La vraie longévité réside donc dans la rejouabilité et la chasse aux meilleurs scores. Chaque stage est noté, des défis se débloquent, dont un « Boss Rush » éprouvant. Le jeu assume pleinement son héritage arcade : on y revient pour s’améliorer, pour tout débloquer, et non pour une épopée longue et cinématographique.

L’hommage parfait, mais éphémère

« Terminator 2D : No Fate » est une réussite incontestable dans son objectif premier : être le portail temporel ludique et fidèle vers l’âge d’or des 16-bits. C’est un condensé d’action pure, un tourbillon de fan service bien maîtrisé qui fait sourire à chaque clin d’œil. Sa faiblesse est le revers de sa qualité : en collant de si près au film et en variant sans cesse, il ne s’attarde jamais. L’expérience est intense, mais fugace.

Finalement, Bitmap Bureau nous offre moins un long métrage interactif qu’une série de géniaux clips d’action en pixels. Un jeu à savourer par courtes sessions, comme on enfilait une pièce dans une borne d’arcade. Pour les inconditionnels de la licence et les nostalgiques du rétro, c’est un petit rêve de 1991 qui devient enfin réalité. Pour les autres, il restera peut-être un bonbon un peu trop vite avalé, mais diablement savoureux. « Terminator 2D » est de retour, mais comme le savent tous les fans : il ne peut pas rester longtemps.

