Tapo RV20 Max & RV30 Max : Les robots aspirateurs pour un nettoyage sans effort

TP-Link enrichit sa gamme Tapo avec les robots aspirateurs RV20 Max et RV30 Max, des appareils conçus pour répondre aux besoins modernes de propreté. Ces modèles, équipés de technologies avancées, promettent un entretien sans effort de la maison grâce à des fonctionnalités innovantes et une gestion à distance intuitive.

Tapo RV20 Max : efficacité et discrétion pour un nettoyage en profondeur

Le modèle Tapo RV20 Max de TP-Link offre une puissance d’aspiration de 5 300 Pa, idéale pour nettoyer efficacement les poussières, poils d’animaux et miettes sur tout type de sol. Doté d’un design ultra-mince de moins de 83 mm, il se faufile aisément sous les meubles bas, comme les canapés et les lits, pour atteindre les recoins souvent inaccessibles.

La technologie LiDAR MagSlim assure une cartographie précise et rapide des espaces. Elle permet une couverture complète sans passages redondants. Le mode Mesh Grid optimise le parcours du robot afin de garantir une élimination en profondeur des tâches. De plus, le Tapo RV20 Max est équipé d’un balai serpillère réglable sur trois niveaux de débit d’eau, adapté aux sols durs, sans risque pour les tapis grâce à sa détection de surface intelligente.

Tapo RV30 Max : navigation avancée et gestion de multi-étages

Le Tapo RV30 Max se distingue par son système de navigation avancé LiDAR+IMU, qui offre une vision à 360° et une cartographie précise de la maison. Cette technologie lui permet de nettoyer de manière autonome et d’adapter ses trajets pour éviter les zones déjà traitées, même dans des conditions de faible luminosité. Grâce à son radar, il contourne également les obstacles et prévient les blocages sous des hauteurs basses. Il optimise ainsi son efficacité.

Ce modèle est compatible avec les espaces à plusieurs niveaux. Il crée des cartes spécifiques pour chaque étage de la maison. De plus, il peut franchir des seuils jusqu’à 22 mm de hauteur sans assistance. Par ailleurs, le Tapo RV30 Max ajuste automatiquement son aspiration et contrôle le débit d’eau selon les surfaces. Je trouve qu’il promet un nettoyage efficace et soigné sur chaque type de sol.

Les versions Max Plus : une autonomie renforcée avec station de vidage

Les versions Max Plus du Tapo RV20 et RV30 apportent une solution encore plus pratique. Équipés d’une station de vidage automatique, ces modèles intègrent un sac scellé de 3 litres. Cela limite la fréquence des vidages manuels. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent se concentrer sur d’autres tâches sans avoir à intervenir régulièrement pour vider leur appareil.

Ces robots aspirateurs sont également compatibles avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant pour permettre une gestion à distance. Cette compatibilité renforce l’ergonomie et l’efficacité de l’entretien ménager. Je trouve que les Tapo RV20 Max et RV30 Max sont des outils adaptés aux besoins de nettoyage modernes. Les Tapo RV20 Max et RV30 Max seront disponibles fin octobre. Le RV20 Max est proposé à 259,99 euros TTC et le RV20 Max Plus à 299,99 euros TTC. Le RV30 Max est, quant à lui, disponible à 289,99 euros TTC, et le RV30 Max Plus à 329,99 euros TTC​.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

