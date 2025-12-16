tado° lance l’équilibrage hydraulique intelligent

La solution numérique de tado° optimise le chauffage sans travaux ni plomberie. C’est possible grâce aux Têtes Thermostatiques X et à l’abonnement AI Assist.

tado°, spécialiste européen de l’énergie domestique intelligente, dévoile son équilibrage hydraulique nouvelle génération. Cette fonctionnalité numérique simplifie un processus autrefois réservé aux professionnels. Accessible à tous les utilisateurs de tado° X, elle améliore l’efficacité énergétique et le confort thermique.

Une technologie qui simplifie un casse-tête thermique

Dans les logements chauffés à l’aide de chaudières ou de pompes à chaleur, l’équilibrage hydraulique reste l’un des meilleurs moyens d’optimiser le confort et de réduire la consommation d’énergie. Pourtant, cette opération, qui consiste à assurer une distribution homogène de la chaleur dans l’habitat, s’avère souvent fastidieuse : elle exige l’intervention d’un professionnel, des manipulations techniques et, bien souvent, des frais élevés.

Avec sa nouvelle fonctionnalité, tado° propose une alternative radicalement simplifiée. La marque utilise les capacités de ses Têtes Thermostatiques Intelligentes X. Elle parvient ainsi à automatiser numériquement la gestion du débit d’eau dans les radiateurs. Résultat : plus besoin de faire appel à un plombier ni de remplacer les vannes.

Une installation rapide, un confort constant

Parmi les atouts de cette solution, il y a certainement son accessibilité. Contrairement à la méthode traditionnelle, aucune compétence technique n’est requise. “En quelques minutes, n’importe quel utilisateur peut optimiser son système de chauffage sans même toucher à ses radiateurs”, souligne tado°.

Cela permet d’obtenir une température homogène dans toutes les pièces de la maison. Fini les radiateurs froids dans les chambres ou la surchauffe dans le salon. Le système ajuste en temps réel les besoins en chaleur pièce par pièce. Il s’appuie pour cela sur une intelligence artificielle intégrée au service tado° AI Assist.

Un modèle économique souple et des partenariats clés

La fonctionnalité est immédiatement disponible pour les détenteurs d’appareils tado° X, via l’abonnement AI Assist facturé 3,99 € par mois. Une offre spéciale s’adresse également aux utilisateurs d’une pompe à chaleur Panasonic AQUAREA connectée. Dans ce cas, le service est inclus sans frais supplémentaires grâce au partenariat entre les deux marques.

tado° anticipe un fort intérêt pour cette nouvelle démarche, d’autant que son efficacité a déjà été validée par plusieurs centres d’essais. L’entreprise est en cours de certification, avec une homologation officielle attendue début 2026. Une étape de plus vers une gestion thermique plus intelligente, plus écologique et plus accessible.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

