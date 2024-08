Sweet Home : 5 k-dramas à regarder si vous avez aimé la série

Voici 5 K-dramas dans la même étoffe que Sweet Home que vous pourrez regarder si vous êtes adeptes de récits glauques, d‘atmosphères oppressantes et de forces surnaturelles. Ces séries valent le détour pour découvrir les aspects les plus sombres de la nature humaine et ce qui l'entoure !

Revenant – Le Démon (2023) : un K-drama entre le monde des vivants et des morts à la Sweet Home

Pour ceux qui sont à la recherche d'une histoire similaire à Sweet Home, Revenant : Le Démon est le K-drama qu'il leur faut ! L'histoire tourne autour d'un groupe de personnes qui, pour des raisons inexpliquées, sont hantées par des esprits vengeurs. La série mélange des éléments de mystère et d'horreur avec un fond de drame psychologique.

Chaque personnage est confronté à ses propres démons, tant au sens figuré qu'au sens propre du terme. Ils doivent trouver un moyen pour briser la malédiction qui les poursuit. Comme dans Sweet Home, les protagonistes luttent contre des forces surnaturelles tout en essayant de conserver leur humanité mais arriveront-ils ?

The Guest (2018) : où l'univers de la possession démoniaque et l'exorcisme vous ouvre ses portes

The Guest suit un prêtre exorciste, un détective, et une médium. Ils doivent unir leurs forces pour affronter un démon puissant qui prend possession des gens et les pousse à commettre des actes terrifiants. La série plonge profondément dans les croyances coréennes en matière de surnaturel, tout en offrant des scènes d'horreur intenses.

Cette série K-drama, tout comme dans Sweet Home, présente des personnages qui combattent des entités démoniaques. La seule différence c'est qu'ici la menace provienne de forces invisibles et intangibles, rendant la lutte encore plus éprouvante.

Hellbound (2021) : un K-drama de rédemption et de jugement divin à la sauce Sweet Home

Hellbound se déroule dans un monde où des êtres mystérieux apparaissent soudainement pour condamner des individus à l'enfer, causant une panique mondiale. La série soulève des questions philosophiques sur le bien et le mal, la justice et la religion.

Comme Sweet Home, L'Enfer plonge les spectateurs dans un univers où la menace n'est pas seulement physique, mais aussi existentielle. Les personnages doivent naviguer dans un monde où la peur et l'incertitude sont omniprésentes, cherchant à comprendre l'origine de ces créatures infernales tout en luttant pour leur survie.

Parasite – La Zone Grise (2024) : une sci-fi horrifique pour l'anéantissement de la race humaine

Inspirée du célèbre manga japonais Parasyte, cette adaptation coréenne, suit l'histoire d'un monde où des parasites extraterrestres envahissent la Terre. Ils prennent le contrôle des humains en les transformant en créatures hybrides. Moitié humaines, moitié monstres, elles sont incapables de contrôler leurs instincts violents.

La série Parasite – La Zone Grise explore le thème de la transformation involontaire, où les humains doivent lutter pour maintenir leur humanité. Le combat entre l'homme et la créature qu'il devient est au cœur du drame.

All of Us Are Dead (2022) : des lycéens et des zombies au cœur d'un thriller apocalyptique

All of Us Are Dead est l'histoire d'un groupe de lycéens coincés dans leur école après qu'un virus zombie a transformé leurs camarades en morts-vivants affamés. La série est un mélange d'horreur intense et de drame adolescent. Chaque décision est importante pour faire la différence entre la vie et la mort.

Tout comme dans Sweet Home, All of Us Are Dead présente des protagonistes qui luttent pour survivre dans un environnement assiégé par des zombies. La série aborde également des thèmes tels que la perte d'innocence, la peur de l'inconnu, et les sacrifices nécessaires pour protéger ceux qu'on aime !

