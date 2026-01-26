Super Mario Galaxy : Qui est Yoshi, l’allié de Mario et Luigi ?

Il est le fidèle destrier, la touche de couleur vive et la solution pour avaler en un clin d’œil les ennemis les plus coriaces de Luigi et son coéquipier dans Super Mario Galaxy. Mais que sait-on vraiment de Yoshi ?

Il s’avère que ce personnage a un appétit légendaire et son langage fait de « Yoshi ! » est tout mignon. C’est pourquoi, cet allié de choc cache peut-être des secrets intergalactiques. Partons sur ses traces pour découvrir le héros derrière le sourire et la langue extensible !

Mario décolle pour la galaxie : Yoshi et de nouveaux alliés à l’assaut des étoiles

Préparez vos combinaisons spatiales ! Mario, Luigi, la Princesse Peach et Toad sont de retour pour une aventure interplanétaire dans The Super Mario Galaxy Movie, prévu pour le 1er avril 2026. Les réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic reprennent les commandes de cette suite très attendue, qui promet d’élargir l’univers du film à la dimension des étoiles. Et cette fois, un compagnon mythique va enfin pouvoir montrer le bout de son nez : le célèbre dinosaure vert Yoshi !

Qui est le nouveau venu vert au sourire radieux ?

La grande surprise de cette première bande-annonce est l’arrivée tant attendue de Yoshi. Présagée par un œuf dans la scène post-générique du premier opus, sa présence est enfin confirmée. Les frères plombiers le découvrent, apeuré, alors qu’ils réparent un tuyau cassé, et le prennent immédiatement sous leur aile. Ce dinosaure attachant, star de ses propres jeux comme Yoshi’s Island et pilier des séries Mario Kart et Mario Party, déploiera ses talents uniques : avaler des ennemis pour en faire des œufs, exécuter son saut papillonnant (« flutter-jump ») et servir de monture fidèle à ses amis. Un allié de poids pour un voyage galactique !

Quelle équipe de choc pour cette mission stellaire ?

La distribution vocale star revient en force, avec Chris Pratt dans le rôle de Mario et Charlie Day en Luigi. Puis, on a Anya Taylor-Joy prête à nouveau sa voix à la Princesse Peach. Tandis que Jack Black réincarne avec brio le terrifiant Bowser. Keegan-Michael Key est toujours l’enthousiaste Toad. À ces visages familiers s’ajoutent des nouvelles têtes de premier plan. Benny Safdie incarnera Bowser Jr., et Brie Larson donnera vie à la mystérieuse Princesse Rosalina. De quoi enrichir considérablement la galaxie Mario !

Quels nouveaux visages et ennemis croiseront-ils dans l’espace ?

L’aventure ne se limitera pas à Yoshi. La bande-annonce a dévoilé plusieurs personnages emblématiques des jeux vidéo faisant leurs grands débuts sur pellicule. Les fans auront ainsi le plaisir de voir Birdo, qui affrontera Peach en lui lançant des œufs. L’œil le plus affûté repérera aussi le boss rongeur Mouser, ainsi que le Koopa Lakitu (déjà présent dans Super Mario Bros. de 1985), que nos héros devront combattre. Des aperçus fugaces de Bébé Luigi et Bébé Mario viennent également nourrir la nostalgie.

Quand pourrons-nous embarquer pour ce voyage ?

Marquez vos calendriers : le grand départ pour The Super Mario Galaxy Movie est fixé au 1er avril 2026. Écrit par Matthew Fogel et produit par le duo gagnant Illumination et Nintendo, le film sera distribué par Universal Pictures. Sur la base du succès planétaire du premier volet sorti en 2023, cette suite spatiale s’annonce déjà comme un événement cinématographique à ne pas manquer. L’équipage est au complet, l’espace est infini, et les méchants n’ont qu’à bien se tenir : la galaxie est sur le point de devenir beaucoup plus mario-esque !

