On a trouvé tous les Easter Eggs cachés du trailer de Super Mario Galaxy: Le Film !

Préparez-vous pour une chasse aux trésors intergalactique ! Le tout premier trailer de Super Mario Galaxy : Le Film est une véritable mine d’or pour les fans.

Entre le pinceau magique de Bowser Jr., les tableaux secrets du terrible Bowser et la réapparition du boss Megaleg, les clins d’œil aux jeux cultes fourmillent. Nous avons passé la bande-annonce au peigne fin et déniché toutes les pépites cachées. Accrochez-vous, le voyage promet d’être cosmique.

Plongée stellaire dans la bande-annonce de « Super Mario Galaxy : Le Film »

Alors que le premier film d’animation Super Mario Bros. puisait allègrement dans quatre décennies de lore, la suite, « The Super Mario Galaxy Movie », affiche clairement ses ambitions interstellaires dès son titre. Pourtant, à y regarder de plus près, la première bande-annonce révèle que l’univers du film ne se limite pas à la saga Galaxy. Elle fourmille de clins d’œil savants qui devraient ravir les fans aguerris. Préparez-vous pour un voyage cosmique à travers les références !

Bowser, un tyran au cœur d’artiste

La bande-annonce nous révèle un Bowser aux talents insoupçonnés : la peinture. Confiné dans une version miniature de son château, le roi des Koopas s’adonne à la création. On y découvre une œuvre peu flatteuse représentant Mario en squelette, un look qui rappelle immédiatement le difficilement obtenu « Skeleton Suit » de Super Mario Odyssey. Mais sa galerie ne s’arrête pas là : en arrière-plan, on devine des tableaux représentant les fleurs souriantes de Yoshi’s Island et son fameux Koopa Klown Car. Et si, finalement, c’était lui l’artiste derrière toutes les toiles de son château dans Super Mario 64 ?

La fête des étoiles et l’appel du cosmos

Si le scénario complet reste mystérieux, l’élément déclencheur semble s’inspirer du « Star Festival », la fête des étoiles centenaire qui lance l’aventure dans les jeux Galaxy. La comète traverse le ciel, répandant une pluie de lumières qui pourraient bien être les précieux Star Bits. Pour se déplacer dans l’espace, nos héros utilisent les incontournables « Launch Stars », ces étoiles qui envoient la Princesse Peach et Toad dans un voyage étincelant à travers les constellations.

Des paysages qui nous sont familiers

Le voyage interstellaire est l’occasion de redécouvrir des décors cultes. Le premier planétoïde aperçu est une sphère aquatique qui évoque fortement la « Drip Drop Galaxy ». Bien que peuplée de Bloopers plutôt que de Cheep Cheeps, c’est un bel écho. Sur Terre, Mario et Luigi, à bord de leurs motocross (un clin d’œil aux Mario Kart), foncent vers une pyramide inversée. Elle rappelle celle du Sand Kingdom dans Super Mario Odyssey. Ailleurs, Peach mène un combat épique contre une armée de Ninjis sur un plateau de roulettes géant, évoquant le Casino Delfino de Super Mario Sunshine.

Bowser Jr. et son pinceau magique revisité

De son côté, Bowser Jr. fait enfin son entrée sur le grand écran, armé de son célèbre pinceau magique. Un détail a son importance : le pinceau ne porte pas le logo du Professeur E. Gadd, suggérant une origine différente de celle du jeu Sunshine. Plutôt que de se transformer en Shadow Mario, le rejeton de Bowser arbore une palette de couleurs plus sombre. C’est semblable à sa forme sous l’effet d’une Fleur Merveille dans Super Mario Bros. Wonder.

Rosalina, une princesse qui n’a pas froid aux yeux

L’apparition de Brie Larson en Princesse Rosalina s’accompagne d’une scène d’action tonitruante. Elle affronte le boss Megaleg, un géant mécanique issu du premier jeu Galaxy. La différence majeure ? Dans le film, Megaleg a une voix, laissant planer le doute sur un pilote inconnu. La réponse de Rosalina est à la hauteur de sa réputation : elle pulvérise le robot avec une facilité déconcertante, digne de ses pouvoirs dans Super Smash Bros., le tout sur les notes iconiques de la « Gusty Garden Galaxy ». Le cosmos n’a qu’à bien se tenir.

