Stranger Things : Tales From ’85 annoncé – Tout sur le préquel animé Netflix

Hawkins n’a pas dit son dernier mot ! Netflix a officiellement levé le voile sur « Stranger Things : Tales From ’85 », un préquel animé qui nous ramène aux racines du phénomène. Direction les années 80, avant l’arrivée d’Onze, pour explorer de nouveaux mystères dans l’ombre du Laboratoire national d’Hawkins.

Entre esthétique rétro, nouveaux héros et apparitions surprises de personnages emblématiques, cette série promet d’enrichir le mythe. Préparez vos radios CB et vos lampes de poche, une nouvelle plongée dans l’Upside Down se prépare.

Stranger Things : l’univers revient-il en animation avec Tales From ’85 ?

Netflix vient de lancer l’annonce officielle de Stranger Things : Tales From ’85. C’est une nouvelle série préquel animée qui promet d’élargir l’univers de la saga culte. Cette nouvelle aventure nous ramène à Hawkins. Mais ce n’est pas n’importe quand. On est en plein hiver 1985, niché chronologiquement entre les saisons 2 et 3 de la série originale. Loin d’être un simple souvenir, cette série explore des événements surnaturels inédits et comble des blancs narratifs avec un style visuel frais et un ton résolument rétro.

Qui sont les héros de cette nouvelle aventure animée ?

La bande-annonce dévoilée nous replonge avec délice dans l’ambiance neigeuse et inquiétante de Hawkins. Les visages familiers d’Onze, Mike, Will, Lucas, Dustin et Max sont de retour, mais sous forme animée, interprétés par une nouvelle distribution de voix. L’esthétique s’inspire des cartoons classiques des années 80, tout en conservant les frissons surnaturels propres à la franchise. Au cœur de l’intrigue émerge un nouveau personnage : Nikki Baxter, décrite comme une « bricoleuse ». Sa présence introduit une énigme narrative inédite et élargit la mythologie de Hawkins au-delà de ce que l’on connaissait.

Cette préquelle va-t-elle réécrire le lore de la série ?

Tales From ’85 ne remet pas en cause la chronologie ou la fin de la saison 5 live-action. Son rôle est plutôt d’approfondir et d’étendre l’univers existant. En se concentrant sur des menaces paranormales survenues durant l’hiver 1985, la série comble des lacunes et explore le développement des personnages à un moment charnière non montré à l’écran. L’introduction de Nikki Baxter et de nouveaux arcs suggère une vision élargie de l’histoire secrète de la ville, enrichissant le canon sans le réécrire.

Pourquoi avoir choisi l’animation ?

Le format animé n’est pas un hasard. Il permet aux créateurs de repousser les limites visuelles avec des créatures et des phénomènes surnaturels qui seraient bien plus complexes et coûteux à réaliser en prise de vue réelle. Cette liberté artistique offre une nouvelle façon d’expérimenter l’esthétique des années 80 et d’élargir la portée du monde de Stranger Things, tout en conservant le ton émotionnel et centré sur les personnages qui a fait le succès de l’original.

Quand pourrons-nous retourner à Hawkins ?

Anticipée pour 2026 sur Netflix, Stranger Things : Tales From ’85 représente l’engagement continu de la plateforme à développer cet univers au-delà de la série principale. La date de sortie exacte et les détails des épisodes restent à confirmer. Cette annonce est une aubaine pour les fans en deuil de la série live-action. Elle promet un retour à Hawkins par une porte dérobée. Cela mêlera visages familiers, mystères inédits et une façon nouvelle de revivre le monde à l’envers des années 80. L’attente est relancée, et l’Upside Down n’a pas fini de nous hanter.

