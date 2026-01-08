La saison 5 de Stranger things aurait un épisode 9 ? La vérité sur le sujet

Et si la fin de la saison 5 de Stranger Things n’en était pas vraiment une mais qu’un épisode 9 viendrait ? Depuis la diffusion du final de la série, cette théorie folle enfle sur les réseaux : ce dernier épisode secret serait sur le point d’être révélé, promettant de tout bouleverser.

Des indices troublants et l’espoir tenace des fans, le « Conformity Gate » agite donc la communauté. Mais Netflix et les frères Duffer ont-ils vraiment caché une ultime surprise dans l’Upside Down ? Voici la vérité derrière le buzz.

Stranger Things : La théorie du « Conformity Gate » ou le refus de dire adieu à Hawkins

Alors que la série à succès de Netflix, Stranger Things, a officiellement tiré sa révérence le 31 décembre 2025 avec un final en deux parties, une partie de la communauté des fans refuse de tourner la page. Une théorie virale, surnommée « Conformity Gate », affirme qu’un neuvième épisode secret serait sur le point d’être dévoilé le 7 janvier 2026. Malgré le buzz intense sur les réseaux sociaux, Netflix et les frères Duffer semblent avoir définitivement fermé la porte de l’Upside Down.

Un final trop parfait pour être vrai ?

La théorie « Conformity Gate » repose sur une prémisse audacieuse : le Vecna, incarné par Henry Creel (Jamie Campbell Bower), ne serait pas mort. Selon ses adeptes, tout le dénouement montré dans l’épisode 8, « The Right Side Up », serait une illusion créée par le méchant pour piéger les héros – et les spectateurs – dans une fausse réalité où ils « se conforment » à une victoire fictive. Les fans pointent du doigt des incohérences dans la mise en scène du final : des coupes de graduation orange au lieu des couleurs du lycée de Hawkins, des poignées de porte inversées, et même une série de cassettes qui, disposées d’une certaine manière, formeraient en morse le message « U DID NOT STOP ME » (Vous ne m’arrêterez pas).

La chasse aux indices devient obsessionnelle

La quête de preuves a atteint des sommets d’ingéniosité et de paranoïa sur TikTok et Reddit. Un détail en particulier a mis le feu aux poudres : une vidéo publiée sur le compte TikTok officiel de la série montrant le professeur de sciences, M. Clarke, devant une horloge affichant 1h07. Pour les théoriciens, il ne s’agissait pas d’une heure, mais d’une date : le 1/07, soit le 7 janvier 2026. Ils en ont déduit que l’épisode secret tomberait ce jour-là à 20h EST, comme les volumes précédents. Cet échafaudage de détails, bien que créatif, ne constitue pas une annonce officielle.

Netflix et les Duffer tirent un trait définitif

Face à cette tempête de spéculations, Netflix a opté pour une réponse discrète mais claire. Les bios des comptes officiels de Stranger Things sur Instagram, TikTok et X ont été modifiés. Ils affichent : « TOUS LES ÉPISODES DE STRANGER THINGS SONT MAINTENANT DISPONIBLES ». De leur côté, les créateurs Matt et Ross Duffer ont déjà dû contredire des rumeurs similaires après Noël, concernant des scènes supposément coupées.

« En ligne, il y a tellement de désinformation. Des tonnes. Nous serions là pendant des heures à essayer de démonter tout ce qui n’est pas vrai », a déclaré Matt Duffer. C’était dans une interview récente, qualifiant un document Google de scènes coupées partagé par les fans de « clairement pas réel ».

Le difficile deuil d’une série culte

Ce phénomène« Conformity Gate » illustre avant tout la difficulté pour un fandom immense de faire ses adieux à une saga qui a marqué près d’une décennie. L’envie que l’histoire continue est si forte. Si bien qu’elle pousse à inventer une réalité alternative où le final n’en est pas un. Pourtant, l’épisode 8 a apporté une conclusion émotionnelle et narrative complète, scellant le destin des héros et de Hawkins. Si des projets dérivés sont évoqués, la quête principale, elle, est bel et bien terminée. Les fans devront donc, malgré la tristesse, accepter que la porte de l’Upside Down soit fermée. Et cette fois, c’est sans code morse caché.

