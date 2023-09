Star Wars : une secte ? Cet acteur de la franchise le pense !

Liam Neeson, célèbre pour son rôle de Jedi Qui-Gon Jinn, a récemment exprimé son mécontentement face à l’expansion massive de l’univers Star Wars. Lors d’une discussion sur le podcast « Conan O’Brien Needs A Friend », l’acteur a partagé ses observations. Selon ses propos, on pourrait assimiler Star Wars à une secte !

Des observations perspicaces

Dans son interview, Neeson a expliqué qu’il était parfois confronté à des situations étranges. Effectivement, à cause de cela, il s’est dit que Stars Wars était assimilable à une secte. En outre, il faisait face à des situations gênantes, symbolique à un phénomène de culte.

Par exemple, il dit qu’il ne veut pas donner d’autographes dans des lieux tels que les aéroports. Mais, cela ne s’arrête pas là, même des adultes, parfois très âgés viennent le harceler pour cela. Ce qui lui semble vraiment étrange.

La critique de l’expansion

Liam Neeson a ouvertement critiqué l’expansion tentaculaire de la franchise Star Wars, bien qu’il n’ait pas détaillé ses griefs. Il semble cependant croire que la force de Star Wars réside dans sa sélectivité en matière de projets.

Croissance exponentielle de l’univers Star Wars

L’univers Star Wars était bien plus restreint lorsque Liam Neeson a incarné Qui-Gon Jinn. Il comprenait seulement trois films principaux, un spécial de Noël, et deux séries animées diffusées temporairement.

Actuellement, la franchise a connu une croissance exponentielle. Elle comprend 11 films en prises de vue réelles, plusieurs séries animées, et un nombre croissant de séries en prises de vues réelles disponibles sur Disney+. Par ailleurs, Disney a annoncé qu’ils étaient en train de créer plusieurs nouveaux films et émissions.

Cet engouement pour Star Wars prend une tournure étrange, à l’image de celle d’une secte. En outre, les fans sont de moins en moins rationnels et ne mesurent plus la différence avec la réalité.

La question de l’unicité des sorties

L’argument de Neeson soulève une question pertinente. Il se demande si l’afflux continu de nouveaux contenus a diminué le caractère spécial de chaque nouvelle sortie Star Wars. Auparavant, chaque nouvelle addition à la franchise était un événement très attendu.

Cependant, avec le développement de Disney Plus et le flux continu de nouveaux contenus, l’enthousiasme entourant chaque sortie s’est atténué. Cela est dû au fait qu’elles sont devenues relativement courantes.

Impact de la qualité des projets

La qualité des pièces individuelles de contenu, telles que la très acclamée « The Mandalorian » et la très attendue « Andor », contribue indéniablement à la vitalité globale de la franchise. En revanche, d’autres projets comme « The Book of Boba Fett » ont été accueillis avec scepticisme, considérés par certains comme des ajouts non essentiels.

La masse de nouveaux contenus Star Wars a incontestablement diminué l’unicité de chaque sortie, quelle que soit sa qualité individuelle. On peut anticiper la continuation de cette tendance en raison de la multitude de films et séries en attente de diffusion.

Débat sur l’avenir de la franchise

La critique de Liam Neeson concernant l’expansion de Star Wars alimente un débat plus large sur l’avenir de la franchise. Alors que certains suggèrent que le flux continu de nouveaux contenus renforce l’univers Star Wars, d’autres, dont Neeson, estiment qu’il compromet l’impact global.

En fin de compte, le verdict réside dans la qualité des projets individuels et leur contribution collective à la narration plus vaste. La franchise Star Wars serait-elle devenue une secte ou sa grandeur est toujours présente ?