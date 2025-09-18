Découvrez les écouteurs sport et sommeil Soundcore

Du 12 au 14 septembre 2025, Soundcore a présenté en France ses écouteurs dédiés au sport et au sommeil. Une stratégie axée bien-être qui a séduit les participantes.

Soundcore, la marque audio d’Anker Innovations, a dévoilé pour la première fois en France ses écouteurs dédiés au sport et au sommeil lors de La Parisienne 2025. Sur le stand N°21 du Stade Émile Anthoine, les visiteurs ont pu découvrir une gamme audio centrée sur le bien-être. Innovation, récupération et performance résument bien ces écouteurs. L’ambiance était à la fois sportive et lifestyle.

Une première française sous le signe du sport et du bien-être

Le choix de La Parisienne s’est révélé payant. L’événement, qui attire chaque année plusieurs milliers de participantes, a offert à Soundcore une vitrine idéale pour séduire un public curieux d’innovations liées à la santé et au sport. Durant trois jours, le stand n’a pas désempli. Cela prouve que la stratégie de la marque afin d’allier expérience immersive et découverte produit a trouvé son public.

Cette première française intervenait après un lancement international remarqué à l’IFA de Berlin. La déclinaison parisienne a confirmé l’ambition de Soundcore de s’ancrer durablement sur le marché français de l’audio bien-être. Effectivement, la demande pour des solutions qui associent sport et récupération est en pleine croissance.

Expérience immersive et programme d’activités

La gamme présentée couvrait deux univers complémentaires. D’un côté, les AeroFit 2 et AeroClip conçus pour l’entraînement, allient maintien, confort et qualité sonore. De l’autre, les Sleep A20 et Sleep A30, pensés pour améliorer la qualité du sommeil et réduire les nuisances nocturnes. Ce positionnement, qui relie activité et repos, a été particulièrement bien accueilli par un public féminin attentif aux solutions pour favoriser l’équilibre de vie. Cette articulation entre performance et récupération reflète une tendance plus large du marché : l’audio dépasse désormais le simple divertissement pour devenir un outil de santé et de bien-être. Une évolution qui mérite attention tant elle redéfinit les frontières du secteur.

Cadeaux, goodies et engagement digital

Soundcore n’a pas limité son intervention à une présentation statique. Le 12 septembre, les visiteurs ont découvert librement l’espace d’exposition. Le lendemain, une séance de yoga intimiste réservée à 25 participantes a permis de tester les AeroClip. Plus spectaculaire, une session collective avec 250 participantes équipées des Soundcore C40i a mis en scène la synergie entre mouvement et audio.

Le 14 septembre, les courses de 7 et 10 km ont donné à la marque l’occasion de s’intégrer pleinement à l’esprit sportif de l’événement. À ces temps forts se sont ajoutés un concours sur Instagram et la distribution de goodies. En définitive, la présence de Soundcore à La Parisienne 2025 a démontré que l’audio peut jouer un rôle clé dans la quête d’équilibre quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

