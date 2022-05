Sony lance une initiative pour préserver ses anciens jeux

Le service PlayStation Plus remanié comprend des centaines de jeux d’anciennes générations. Vous pourrez ainsi continuer à apprécier vos anciens titres.

Le service étendu de PlayStation Plus de Sony sera prochainement déployé dans PlayStation Now. Ce service comprend plusieurs centaines de jeux d’anciennes générations de consoles. Il semble que la firme a enfin pris au sérieux la sauvegarde des anciens jeux. Elle a mis sur pied une équipe assurant la préservation de ses anciens titres.

Selon les messages Twitter et LinkedIn repérés par Video Games Chronicle, Sony a dernièrement embauché au moins un ingénieur. Ces derniers recrutés sont destinés à travailler dans une nouvelle équipe de préservation. Garrett Fredley a d’ailleurs annoncé son recrutement au sein de cette équipe de sauvegarde. Il a notamment clairement dévoilé avoir pour mission d’assurer la sauvegarde de l’histoire de Sony.

Today is my first day as a Senior Build Engineer at @PlayStation, working as one of their initial hires for the newly created Preservation team!

Game Preservation was my first career passion, so I'm ecstatic that I get to go back to those roots 😊

— Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 25, 2022