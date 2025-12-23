Notre guide avec les conseils essentiels pour dominer en multijoueur dans Halo Infinite

Prêt à passer du statut de chair à canon à celui de Spartan légendaire dans Halo Infinite ? Le mode multijoueur est un champ de bataille impitoyable où savoir se servir de ce guide pour faire la différence. .

Il rassemble les conseils essentiels, des positions clés aux réflexes à adopter, pour transformer votre gameplay. Que vous soyez un bleu ou un vétéran, il est temps de dominer l’arène et de mener votre équipe à la victoire. En avant, soldat !

Halo Infinite, le guide de survie en mode multijoueur

En suivant ce guide sachez que la bêta multijoueur d’Halo Infinite vous jette dans le grand bain sans beaucoup d’explications. Entre les nouvelles armes, l’équipement et les modes de jeu, il est facile de se sentir perdu. Pas de panique ! Voici les conseils essentiels pour prendre le dessus sur le ringworld et devenir un Spartan efficace.

Pourquoi faut-il commencer par l’Académie avant de jouer ?

Résistez à l’envie de foncer tête baissée dans une partie en ligne. Descendez dans le menu principal jusqu’à l’option « Académie ». Vous y trouverez un tutoriel qui, même pour les vétérans, est utile pour découvrir le nouvel équipement et vous offrir un petit combat contre des bots. Mais l’outil le plus précieux est sans conteste « Les exercices d’armes ». Ce champ de tir vous permet d’essayer chaque arme du jeu, de comprendre leur portée, leur temps d’élimination et leurs modes de tir alternatifs. Maîtriser le feeling de chaque arme avant le match réduit considérablement la courbe d’apprentissage et vous permet de faire des choix éclairés sur le champ de bataille.

Vous commencez généralement avec le fusil d’assaut MA40 et le pistolet Sidekick, mais vous pouvez échanger ces armes de base contre mieux dès le début. Cherchez les étagères à armes sur les murs. Les armes n’y réapparaissent pas instantanément. Un compteur bleu au-dessus du rack indique le temps d’attente. Les armes de puissance (Power Weapons), comme le lance-roquettes ou le marteau gravitationnel, apparaissent à des endroits précis signalés par des icônes jaunes sur votre HUD. Contrôler ces points de spawn est crucial pour faire basculer un match.

Quelle grenade utiliser selon la situation ?

Dans Halo Infinite, il y a quatre types de grenades, et en suivant ce guide, vous pouvez généralement en porter deux de deux types différents. Alternez entre elles avec Gauche sur la croix directionnelle (manette) ou N (clavier). Chaque type a sa spécialité :

Grenades à fragmentation (défaut) : Solides contre l’infanterie pour fissurer les boucliers ou achever un ennemi affaibli.

Grenades à plasma (blues) : Explosion plus petite, mais elles collent à l’ennemi ou aux véhicules pour un kill assuré.

Grenades dynamo : Elles bondissent au sol et infligent des dégâts électriques sur la durée, idéales pour verrouiller ou nettoyer une zone. Efficaces contre les véhicules.

Grenades à pointes : Conçues pour les espaces clos. Elles se fixent aux murs et projettent des pointes qui ricochent pour toucher les adversaires à plusieurs reprises.

En plus des armes, vous trouverez sur le champ de bataille des équipements déployables dans des conteneurs plastiques à lumière jaune. Cela inclut le Grappin, un bouclier déployable, un capteur de reconnaissance, un propulseur (dash) et un répulseur. Chaque outil a des usages spécifiques : le répulseur peut renvoyer des grenades ou stopper un véhicule, le bouclier offre une couverture temporaire, etc. Assurez-vous d’en avoir toujours un sur vous. Deux équipements sont aussi rares que les armes de puissance : la Camouflage actif et le Surblindage. Capturez-les en priorité ou empêchez l’ennemi de les avoir.

Une fonction peu connue : le scanner IA (Z au clavier, Bas sur la croix directionnelle). Il envoie une impulsion qui surbrille les points d’intérêt sur votre HUD : étagères à armes, véhicules vides, rampes de lancement. Parfait pour vous réorienter ou trouver de l’équipement. Pour la coordination d’équipe, utilisez le système de « marquage » (X au clavier, Haut sur la croix directionnelle) pour signaler des ennemis, des armes ou des objectifs à vos coéquipiers.

Les véhicules sont des atouts majeurs. Utilisez-les pour la mobilité, le feu supérieur ou simplement pour semer la pagaille. Même si vous n’êtes pas un as du volant, un véhicule attire l’attention ennemie et crée des ouvertures pour votre équipe. Pour contrer les véhicules ennemis (surtout les aériens comme le Banshee), cherchez les armes électriques : le pistolet Disruptor et le fusil Shock Rifle peuvent désactiver un véhicule en quelques tirs. Le lance-roquettes, le Skewer et les grenades à plasma sont aussi très efficaces.

Quelle est la stratégie pour les modes objectifs Total Control et Stockpile ?

Total Control : Pour empêcher l’équipe adverse de marquer un point (en capturant les trois zones), il suffit de commencer à capturer l’une des zones qu’ils contrôlent déjà. Cela interrompt leur progression. Gardez toujours un défenseur sur chaque zone capturée dans Halo Infinite.

: Pour empêcher l’équipe adverse de marquer un point (en capturant les trois zones), il suffit de commencer à capturer l’une des zones qu’ils contrôlent déjà. Cela interrompt leur progression. Gardez toujours un défenseur sur chaque zone capturée dans Halo Infinite. Stockpile : Au lieu de porter laborieusement les « graines » de puissance vers votre base, lancez-les ! Plusieurs joueurs peuvent former une chaîne de lancements pour les rapprocher rapidement. Utilisez les véhicules : un passager peut tenir une graine, et le Razorback (Warthog sans tourelle) peut en transporter deux sur son pare-chocs arrière, pour un total de quatre graines par voyage.

Le radar fonctionne à l’ancienne : vous n’y apparaissez que si vous courez, tirez ou sprintez. Pour vous faufiler, déplacez-vous en étant accroupi ou restez immobile. Dans les modes objectifs, porter un drapeau ou une graine vous rend visible si vous sprintez. N’hésitez pas à poser brièvement l’objet pour combattre, puis à le reprendre. Pour le chat vocal, si un joueur a un micro ouvert gênant, vous pouvez le muter individuellement via le menu Social (liste des joueurs). Pour le couper complètement, allez dans Paramètres > Audio et réglez le volume du chat entrant sur 0.

